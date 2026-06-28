Для чотирьох знаків китайського зодіаку складний період закінчиться вже 28 червня: хто у списку

Китайський гороскоп / © AP

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28 червня, для чотирьох знаків китайського зодіаку завершується непростий життєвий період. За астрологічним прогнозом, енергія Дня балансу Водяного Півня допоможе розібратися з невизначеністю, ухвалити важливі рішення та зробити перший крок до позитивних змін.

Про це повідомило видання Yourtango.

Астрологи вважають, що цього дня легше навести лад у справах, які довго відкладалися. Завдяки цьому деякі представники китайського гороскопа зможуть залишити позаду труднощі та відкрити новий етап у житті.

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Бик

Для Биків 28 червня стане днем визначеності. Вони можуть отримати відповідь щодо проєкту або планів, які тривалий час залишалися в підвішеному стані. Навіть якщо новини виявляться не такими, як очікувалося, ясність допоможе рухатися далі без сумнівів.

Також астрологи радять не боятися ставити прямі запитання та уточнювати всі деталі, щоб уникнути непорозумінь.

Півень

Півням прогнозують важливу зустріч або відновлення зв’язку з людиною, за якою вони давно сумували. Спілкування може допомогти завершити непростий емоційний період і зміцнити стосунки.

На думку астрологів, особиста зустріч або спільна подорож здатні повернути взаємну довіру та подолати відчуття віддаленості.

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Тигр

Для Тигрів головною темою останнього часу були фінансові труднощі. Однак уже в неділю ситуація може почати змінюватися завдяки новій ідеї чи плану, який відкриє перспективи на майбутнє.

Астрологи зазначають, що саме поява надії допоможе представникам цього знака поступово залишити складний період позаду.

Мавпа

Мавпи можуть по-новому подивитися на особисті стосунки. За прогнозом, вони усвідомлять, що справжня цінність партнера не залежить від матеріальних обставин, а щира розмова допоможе зміцнити взаєморозуміння.

Астрологи вважають, що відкритість і готовність говорити про власні почуття стануть початком нового етапу у стосунках.

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Нагадаємо, астрологи попереджають, що 28 червня 2026 року — день підвищеної активності, коли від роздумів і вагань можна, нарешті, перейти до рішучих дій.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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