Для цих знаків Зодіаку закінчується важкий період: після 28 серпня все може змінитися

Коридор затемнень / © ТСН.ua

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Від 12 до 28 серпня тривав період між двома затемненнями, який у популярній астрології називають коридором затемнень.

Він розпочався повним сонячним затемненням у Леві та завершується частковим місячним затемненням у Рибах.

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Місячні затемнення в астрології традиційно символізують кульмінацію та завершення процесів. Саме тому для кількох знаків кінець серпня може принести відчуття, що складний період нарешті доходить до логічного завершення.

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Риби

Для Риб останні тижні могли стати періодом сильних внутрішніх змін.

Затемнення 28 серпня відбувається безпосередньо у їхньому знаку, тому саме зараз може прийти розуміння, що певний етап завершено.

Те, що протягом серпня викликало сумніви або тривогу, поступово може втратити свою силу.

Рибам важливо не намагатися повернутися до колишнього стану лише тому, що він знайомий.

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Нове може бути незвичним, але це не означає, що воно неправильне.

Діва

Для Дів основною темою могли стати стосунки.

Останні тижні могли показати, де партнерство справді працює, а де баланс давно порушений.

Після 28 серпня стане простіше ухвалювати рішення без постійного аналізування кожної дрібниці.

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У міцних союзах може з'явитися більше визначеності.

А ситуації, які трималися лише на звичці, можуть остаточно втратити значення.

Близнята

Для Близнят напруження могло бути пов'язане з роботою, статусом або питанням майбутнього.

Затемнення може завершити процес, який довго не давав спокою.

Це може бути закінчення проєкту, рішення керівництва, нова професійна пропозиція або власне розуміння того, куди рухатися далі.

Після 28 серпня головне — не намагатися триматися за план лише тому, що на нього вже витрачено багато часу.

Стрілець

Стрільцям полегшення може прийти через домашню або сімейну сферу.

Питання, яке довго залишалося невирішеним, може нарешті отримати відповідь.

Можливе завершення переїзду, сімейного конфлікту або періоду нестабільності.

Це також хороший момент, щоб переглянути власне поняття дому.

Іноді відчуття безпеки залежить не від місця, а від людей, поруч із якими не потрібно постійно захищатися.

Що зміниться після 28 серпня

Завершення коридору затемнень не означає миттєвого вирішення всіх проблем.

Проте астрологічно воно символізує момент, після якого ситуація поступово починає рухатися вперед.

Те, що було прихованим, може стати очевиднішим.

Те, що довго не завершувалося, — отримати фінальну крапку.

А те, що залишилося після всіх змін, може виявитися набагато важливішим, ніж здавалося спочатку.

Для Риб, Дів, Близнят і Стрільців кінець серпня може стати моментом, коли нарешті можна сказати:

«Ця історія завершилася. Що я хочу робити далі?»

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтва та інші езотеричні практики не є науками. Такі прогнози мають розважальний або символічний характер.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що коридор затемнень завершився: що зміниться після 28 серпня

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