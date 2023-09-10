Для Овнів настав час змін, а Близнятам варто святкувати маленькі перемоги: гороскоп за картами Таро на 10 вересня 2023 року

Карти Таро допомагають опанувати нові вміння та навички
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 10 вересня 2023 року розповідає, що Стрільцям треба бути стриманими, а Ракам наповнити стосунки чимось новим.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 10 вересня 2023 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Смерть"
Час змін настав. У стосунках змініть своє ставлення до партнера. А на роботі змініть якість своєї праці.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Маг"
Опануйте силу всередині вас. У коханні збалансуйте емоції та раціональне начало. У розв’язанні робочих питань впевнено рухайтеся вперед.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Трійка кубків"
Святкуйте маленькі перемоги. У стосунках наважтеся на перший крок. А на роботі згуртуйте довкола себе колектив.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Імператриця"
Родючість - ось ваше кредо. Наповніть ваші стосунки чимось новим. У робочих питаннях розпочніть новий проєкт.
ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Дев’ятка мечів"
Буде важко, але ви впораєтеся. У стосунках сховайте ваше серце трохи далі. Додайте холоду у вашій поведінці на роботі.
ДІВА (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Вісімка жезлів"
Рухайтеся тільки вперед. У коханні не стримуйте своїх поривів. Додайте енергійності у русі кар’єрними сходами.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Королева мечів"
Інтелект ваше зброя. Проявіть інтелектуальну складову у стосунках. Дійте активно на роботі.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Справедливість"
Баланс - ключове слово дня. У стосунках потрібно шукати баланс, а на роботі - «золоту середину» між кар’єрою і особистим життям.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Туз мечів"
Захищайтеся від всього, що звалюється на вас. У коханні додайте більше креативу. А на роботі будьте стримані і спокійні.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Лицар кубків"
Попрацюйте сьогодні над емоціями. У стосунках розкрийте ширше серце. На роботі не бійтеся проявляти емоції.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Десятка пентаклів"
Усе покращується. У стосунках ви вийшли на новий рівень. У робочих питаннях знайдіть однодумців.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Король жезлів"
Опирайтеся проблемам. У коханні не робіть боляче одне одному. На роботі захищайтеся від ворогів.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.
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