Дні Гекати у березні 2022: як пережити, що потрібно і що категорично заборонено робити

Дні Гекати у березні 2022: як пережити, що потрібно і що категорично заборонено робити

Дні Гекати – 9, 15, 23, 29 дні місячного календаря, а також два дні до молодика та протягом двох днів після. Дні Гекати — це два дні до молодика та протягом двох днів після.

Коли Місяць стає невидимим і відвертає своє "обличчя" від Землі, починаються дні Гекати. Ці дні вважаються найкритичнішими точками кожного циклу Місяця.

Дні Гекати: що це

Дні Гекати — це два дні до молодика та протягом двох днів після. Також днями Гекати деякі фахівці вважають 9, 15, 23, 29 днів місячного календаря. Ще дні Гекати називають днями темного або чорного Місяця і навіть сатанинськими, хоча богиня Геката не має жодного стосунку до цього біблійного персонажа.

Дні Гекати в місячному календарі вважаються вкрай несприятливими, критичними або поворотними.

Богиня Геката: хто вона

Геката була древньою богинею Місяця, дикої природи, саме вона допомагала жінкам-породіллям. Пізніше вона стала богинею чаклунства і роздоріжжя, адже жертви їй приносили саме на перетині трьох доріг. Найчастіше Гекату зображали у вигляді трьох жінок, які з'єднані спинами зі смолоскипами, зміями або кинджалами у руках. Дослідники вважають, що потрійне обличчя Гекати символізує три місячні фази. Вона була відома амазонкам як богиня темного Місяця.

Дні Гекати: як пережити у березні 2022

Більше відпочивайте, економте сили, пам'ятайте, що все минає, а завтра наступить новий день. Важливі справи краще не вирішувати у ці дні. Зазирніть всередину себе: зізнайтеся у власних страхах і невдачах. Знайдіть першопричину ваших хвилювань і тривог. Не шукайте винного у власних провалах. Ви - сильні і зі всім впораєтеся. У цей період краще стати своєрідним самітником і віддалитися від світу та людей для відновлення моральних ресурсів. Після того, як ви зазирнете у вічі власним страхам, почніть любити себе, ставитися до себе дбайливо, із турботою. Послухайте приємну музику. Помедитуйте. Займіться творчістю, котра розслабить вас, чи йогою. Вирішіть, чого ви хочете, але нічого не робіть до появи молодика. Це час, коли зерна майбутнього розвитку посаджені і чекають свого часу.

Дні Гекати у березні 2022: що потрібно робити

не перевтомлюватися;

відпочивати;

слухати приємну музику;

займатися фізичними вправами;

не піддаватись страхам;

не шукати винного у своїх невдачах.

Дні Гекати: що категорично заборонено робити у березні 2022

розпочинати нову справу;

здійснювати покупки;

планувати операції;

давати гроші у борг;

з'ясовувати стосунки;

вестись на провокації.

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