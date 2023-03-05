Дні Гекати у березні 2023 року: чим небезпечні та що категорично заборонено робити

Є дні в місячному календарі, які езотерики називають днями Гекати. Практики вважають, що дні Гекати є наймістичнішими у місячному календарі. Зібрали для вас інформації про дні Гекати.

Богиня Геката: хто вона

Геката — богиня Місяця, пекла, всього таємничого, магії та чаклунства.

Богиня Геката: міфологія

Геката — божество смерті, відьом, некромантії, отруйних рослин та багатьох інших чаклунських атрибутів. Є припущення, що культ Гекати існував спочатку у фракійців і вже перейшов до грекам.

Спочатку в давньогрецькій міфології Геката була негативним персонажем. Пізніше, з розвитком культу інших богинь, Геката відходить на задній план, перетворюючись уже на одну з хтонічних богинь його царства і втілюючи жах ночі, бліду жінку з чорним волоссям, яка виходить ночами на полювання в супроводі пекельних псів. Вважалося, що Геката дарує мудрість у народних зборах, щастя на війні, багатий видобуток у морському промислі. Вона вважалася також богинею всього таємничого; греки уявляли її собі пурхає з душами померлих на перехрестях. Тому культ Гекати іноді пов'язують із перехрестями.

Дні Гекати: які дні місячного календаря

Дні, коли Місяць не видно на небі, а це 2 дні до Молодика і 2 дні після, називаються Днями Гекати. Це одні з найважливіших днів місячного циклу. Також місячні дні, в які влада переходить Гекаті – 9, 15, 23, 29 дні місячного календаря.

Дні Гекати: вплив

Вважається, що у дні Гекати люди стаємо уразливими, дратівливими, підозрілими, упередженими, неврівноваженими, у яких прокидаються всі приховані негативні емоції. Фахівці стверджують, що у дні Гекати підвищується кількість ДТП та загострюються хронічні захворювання.

Чому дні Гекати так називаються: пояснення

Оскільки Дні Гекати асоціюються з темною стороною Місяця, яким за легендою править Богиня Геката, то її дні вважаються темними і шкідливими. Ці дні справді дуже складні, але не такі небезпечні, як здається.

Дні Гекати: що робити.

Дні Гекати насправді є днями перегляду мотивів. Сьогодні ми сприймаємо дні Гекати як шкідливі. Насправді це дні очищення, розставання з помилками, які ми наробили під час місячного календаря.

Дні Гекати є благодатними для людської душі. Через це в дні Гекати займіться тим, що приносить вам задоволення. Натхнення можна шукати у природі, хобі, творчості, спілкуванні з рідними людьми. Також у дні чорного місяця (а так ще називаю дні Гекати – ред.) потрібно зберігати максимальний спокій та витримку,

Зауважимо, що за однією з версій слово "календар" походить від "каліо" — "викликати", "кликати", тому що поява місячного серпа була пов'язана з надзвичайною радістю — сфера Гекати закінчувалася, і починалися інші місячні дні.

Дні Гекати: що категорично заборонено робити

загадувати бажання;

будувати плани;

призначати хірургічну чи пластичну операцію;

ухвалювати важливі рішення.

Також читайте Дні Гекати: як часто бувають і чим небезпечні

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди здійснюються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

Ретроградний Меркурій закінчився. Зібрали вам поради, що треба робити.

Читайте також:

Астрологічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 2023 рік