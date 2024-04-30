Дні Гекати у травні 2024 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на дні Гекати у травні 2024 року розповідає, що Овнам не варто влаштовувати скандал на рівному місці, а Тільцям треба визначитися з метою в житті.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на дні Гекати у травні 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

Нагадаємо, що у сучасному розумінні дні Гекати — це два дні до молодого Місяця та протягом двох днів після. Також днями Гекати деякі фахівці вважають 9, 15, 23, 29 днів місячного календаря.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "П’ятірка жезлів"

Не варто влаштовувати сварки на рівному місці. У стосунках не варто провокувати партнера на конфлікт. У розв’язанні робочих питань візьміть паузу.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Самітник"

Ви знаєте, що потрібно робити, але опираєтеся цьому. У коханні варто згадати, навіщо ви розпочали ці стосунки. На роботі поміркуйте над вашою метою у кар’єрі.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Верховна жриця"

Мудрість — ваша зброя. У стосунках прислухайтеся до внутрішнього жіночого начала. У роботі робіть те, що вам справді хочеться.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Туз жезлів"

Дійте. У стосунках проявіть свою силу. У роботі додайте ентузіазму.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Вісімка кубків"

Потрібно вирішити — залишитися чи йти. У стосунках відверто поговоріть з другою половинкою.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Працюйте гідно. У стосунках «зерна», які ви посади давно, можуть не вирости. У русі кар’єрними сходами оберіть одну ціль.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Башта"

Очікуйте на кардинальні зміни. У стосунках усе може дуже змінитися. А на роботі зміни просто незворотні.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Працюйте та отримаєте винагороду. У любові очікуйте на сюрпризи. А на роботі вимагайте премії.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Шістка мечів"

Не варто зациклюватися на побуті. У коханні не звертайте увагу на дрібниці. На роботі можливі випробування.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Туз пентаклів"

Все складається якнайкраще. У стосунках довіряйте партнеру. А на роботі ситуація покращиться.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Королева пентаклів"

Добивайтеся того, що хочете. Розслабтеся у коханні. На роботі час завойовувати нові вершини.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Паж жезлів"

Дійте. У стосунках додайте жару. У русі кар’єрними сходами продемонструйте активність.

Також читайте Дні Гекати у травні 2024 року: що потрібно знати і чим вони небезпечні

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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