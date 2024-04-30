Дні Гекати у травні 2024 року: що потрібно знати і чим вони небезпечні

Дні Гекати - це особливі дні у місячному календарі.

У грецькій міфології Геката - це богиня чарівництва, магії та химерних перетворень. Її свято часто асоціюється з темними силами, а також з поклонінням Місяцю.

Дні Гекати можуть вказувати на певні дні, коли відбуваються обряди, ритуали або вшанування цієї богині, зазвичай пов'язані з магічними практиками або ритуалами, спрямованими на захист від злих сил або звершення певних цілей. Ці обряди можуть мати різноманітні форми залежно від традицій та вірувань, пов'язаних з культом Гекати.

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У сучасному розумінні дні Гекати — це два дні до молодого Місяця та протягом двох днів після. Також днями Гекати деякі фахівці вважають 9, 15, 23, 29 днів місячного календаря. Ще дні Гекати називають днями темного або чорного Місяця і навіть сатанинськими, хоча богиня Геката не має жодного стосунку до Сатани.

Дні Гекати в місячному календарі вважаються вкрай несприятливими, критичними або поворотними.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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