До 13 листопада — ретроградний Меркурій: що чекає на кожний знак зодіаку

Ретроградний Меркурій / © ТСН.ua

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Від 24 жовтня до 13 листопада 2026 року триватиме черговий період ретроградного Меркурія. В астрології цей час пов’язують із непорозуміннями, затримками в поїздках, технічними збоями та необхідністю переглядати попередні рішення. Вважається, що кожен знак зодіаку може зіткнутися зі своїми труднощами — від фінансових помилок до напруження у стосунках.

Водночас ретроградний рух Меркурія — це астрономічне явище, під час якого планета лише здається такою, що рухається небом у зворотному напрямку. Наукових доказів того, що воно впливає на поведінку людей або спричиняє життєві проблеми, немає.

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Що означає ретроградний Меркурій

В астрології Меркурій пов’язують із комунікацією, мисленням, подорожами, документами та технологіями. Тому періоди його ретроградного руху астрологи вважають часом, коли варто уважніше перевіряти інформацію, не поспішати з рішеннями та бути готовими до змін у планах.

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У 2026 році осінній період ретроградного Меркурія припадає на 24 жовтня — 13 листопада. Нижче — астрологічні трактування того, на що представникам різних знаків зодіаку радять звернути увагу.

Як ретроградний Меркурій вплине на знаки зодіаку, читайте далі.

Овен (21 березня-19 квітня)

Овнам радять бути уважнішими до спілкування на роботі. Через поспішні повідомлення або нечітко сформульовані домовленості можуть виникати непорозуміння. Перед надсиланням важливих листів варто перевіряти їхній зміст, а перед поїздками — уточнювати бронювання та час відправлення.

Телець (20 квітня-20 травня)

Тельцям варто уважніше стежити за фінансами. За астрологічними прогнозами, у цей період особливо важливо перевіряти банківські виписки, чеки та платежі. Також представникам знака радять більше слухати співрозмовників і не робити поспішних висновків.

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Близнюки (21 травня-20 червня)

Оскільки Меркурій в астрології вважається планетою-покровителем Близнюків, представникам цього знака радять особливо уважно ставитися до комунікації. Можуть виникати ситуації, коли їхні слова неправильно розуміють або їм самим складно донести свою думку. Корисними можуть бути спокійні розмови, ведення щоденника та час на обдумування рішень.

Рак (21 червня-22 липня)

Ракам астрологи радять бути готовими до повернення спогадів і людей із минулого. Старі образи можуть знову нагадати про себе, а колишні партнери — вийти на зв’язок. Водночас не варто поспішати відновлювати стосунки: важливо зрозуміти, чи змінилися обставини, через які вони завершилися.

Лев (23 липня-22 серпня)

У Левів можуть виникнути труднощі з творчими проєктами або особистими задумами. Замість того щоб відмовлятися від планів через перші невдачі, астрологи радять переглянути вже зроблене, виправити помилки та вдосконалити результати. Також можливе відновлення спілкування зі старими друзями.

Діва (23 серпня-22 вересня)

Дівам варто приділити увагу робочим завданням і цифровим даним. Необхідно чітко формулювати інструкції, перевіряти важливі документи та створювати резервні копії файлів. Додаткова уважність стане в пригоді й у побуті, особливо якщо йдеться про техніку або обладнання.

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Терези (23 вересня-22 жовтня)

Терезам рекомендують ретельно добирати слова, щоб уникнути непотрібних суперечок. Навіть незначне непорозуміння може перерости в конфлікт, якщо співрозмовники неправильно витлумачать наміри одне одного. Під час коротких поїздок варто залишати запас часу на випадок затримок.

Скорпіон (23 жовтня-21 листопада)

Скорпіонам радять уважно ставитися до фінансових рішень і не поспішати з великими покупками. Перед оплатою варто перевіряти суми, умови договорів і банківські операції. У стосунках можуть нагадати про себе старі проблеми, тому важливо не повертатися до ситуацій, які раніше завдавали емоційного дискомфорту.

Стрілець (22 листопада-21 грудня)

Стрільцям варто контролювати емоції під час розмов і не висловлювати думки надто різко. Необережні слова можуть образити близьких або спровокувати суперечку. Також астрологи радять перевіряти плани подорожей і приділяти більше уваги спілкуванню з партнерами, друзями та родичами.

Козеріг (22 грудня-19 січня)

Козерогам може бути складніше впоратися з робочими справами, якщо одночасно накопичиться багато завдань. Щоб уникнути плутанини, варто впорядкувати графік, перевіряти електронні листи та заздалегідь уточнювати час зустрічей. Також важливо не забувати про відпочинок і не перевантажувати себе справами.

Водолій (20 січня-18 лютого)

У Водоліїв можливі непорозуміння з друзями або колегами. Під час групових обговорень астрологи радять не наполягати на власній позиції за будь-яку ціну, а вислуховувати інших. Творчі задуми можуть тимчасово загальмувати, проте цей час можна використати для перегляду планів і пошуку нових рішень.

Риби (19 лютого-20 березня)

Рибам радять уважніше стежити за деталями, дедлайнами та домовленостями. Через неуважність можна забути про важливу зустріч або пропустити термін виконання завдання. Щоб цього уникнути, варто користуватися списками справ, календарем і нагадуваннями. У професійній сфері астрологи рекомендують не поспішати з висновками, якщо плани змінюються.

Як пережити ретроградний Меркурій: поради

Незалежно від знака зодіаку, астрологи радять у цей період бути уважнішими до повсякденних справ. Зокрема, вони рекомендують:

не поспішати з рішеннями та зберігати терпіння;

створювати резервні копії важливих файлів і фотографій;

уважно читати договори та перевіряти документи перед підписанням;

повторно підтверджувати записи, зустрічі й бронювання;

завершувати розпочаті справи та за потреби переглядати старі проєкти;

обмірковувати слова перед важливими розмовами;

залишати час на непередбачені обставини й мати запасний план.

В астрологічній традиції ретроградний Меркурій також вважають можливістю повернутися до незавершених справ, переглянути попередні рішення та відновити контакти з людьми, з якими давно не спілкувалися.

Чи варто відкладати важливі рішення через ретроградний Меркурій

Деякі астрологи не рекомендують у цей період поспішати з підписанням договорів або укладанням важливих угод. Вони пояснюють це можливістю пропустити деталі чи згодом переглядати домовленості. Якщо підписання документа відкласти неможливо, радять уважно прочитати всі умови та уточнити незрозумілі пункти.

Водночас немає наукових підстав вважати, що ретроградний Меркурій сам по собі підвищує ризик невдалих угод, технічних збоїв або конфліктів. Тож не потрібно зупиняти повсякденне життя через астрологічні прогнози: достатньо перевіряти важливу інформацію, планувати справи та зважено ухвалювати рішення.

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