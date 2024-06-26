До перемоги залишилося недовго: старець Ігнатій назвав точний рік завершення війни

Влітку-восени 2025 року Україна здобуде перемогу у війні. Водночас липень і серпень 2024 року ще будуть складними для України, на фронті триватимуть важкі бої.

Такий прогноз озвучив старець Ігнатій на ютуб-каналі "Український молитовник".

За його словами, два літні місяці будуть складними для українців через масовані атаки Росії. Липень стане найскладнішим місяцем для нашої енергетичної системи, але від серпня почнеться покращення ситуації.

"Вже до вересня ситуація почне покращуватися – наші воїни завдадуть нищівних ударів по ключових об'єктах та базах ворога. Господь дасть силу нашим захисникам і ми побачимо поступове звільнення наших територій, а постачання світла буде стабілізовано. Ми знайдемо нові рішення, щоб забезпечити наші міста світлом вже у серпні", – передбачає він.

Також старець описав день, коли Україна здобуде бажаний мир.

"Менше ніж за рік після цих випробувань настане довгоочікуваний мир. Ми побачимо, як наша країна почне відновлюватися після всіх випробувань, які ми пережили. Наші міста та села будуть відбудовані з новою силою та натхненням, Господь винагородить нашу віру і нашу працю, ми побачимо, як наші діти повернуться до своїх шкіл, як вулиці знову наповняться радісними голосами та сміхом. Наша економіка почне відроджуватися, забезпечуючи робочі місця та стабільність для кожної родини. Наші герої, які захищали нашу землю, будуть вшановуватися з належною повагою – вони стануть символами незламності та мужності для наступних поколінь", – розповів він.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПЕРЕМОГА ВЖЕ СКОРО?! Ясновидець назвав точну дату, коли закінчиться війна в Україні!

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