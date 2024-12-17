"До влади в Україні прийде жінка": переможниця "Битви екстрасенсів" здивувала передбаченням

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Тарологиня та переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова передбачає, що до влади в Україні може прийти жінка.

Про це вона розповіла на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що Україна може підписати угоду зі США щодо корисних копалин на нашій теририторії. Проте на думку екстрасенски, до влади у нашій державі може прийти жінка.

"Буде зміна влади і прийде жінка. Вона трохи наведе порядок, якщо не у світі, то в Україні точно", - сказала переможниця "Битви екстрасенсів".

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