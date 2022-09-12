Доленосний період: астрологиня розказала, коли ЗСУ звільнять значну частину окупованих територій

Саме ця дата є доленосною для України та свідчитиме про погіршення ситуації для російських окупантів.

Про це розповіла астрологиня Олександра Івашина.

Астрологиня зазначила, що ймовірно вже до 30 жовтня ЗСУ звільнять значну частину України. Вона додала, що потім деокупація триватиме не настільки активно.

"Можна вважати, що у військових діях може бути закріплення на досягнутому... На той час вже значна частина територій, ймовірно, буде повернута. У ці дати утворюється аспект квіконс між Марсом і Плутоном в Козерозі. А ми пам'ятаємо, що війна почалася практично на з'єднанні цих двох планет. Масштабний наступ призвів до захоплення територій. І ось на одній з вершин петлі утворюється квіконс. А це аспект повернення і бумеранга. Отже висновок напрошується сам", - пояснила Івашина.

Астрологиня також додала, що на фоні військових поразок окупаційної армії, у Росії можливі політичні загострення та протести.

Нагадаємо, мольфарка розповіла, коли закінчиться війна в Україні.

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