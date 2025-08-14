ТСН у соціальних мережах

Доленосний Сатурн у Рибах з 1 вересня 2025 до 14 лютого 2026 року: особливості важливого періоду та гороскоп для всіх знаків зодіаку

З 1 вересня 2025 року Сатурн повертається в знак Риб, завершаючи свій кармічний цикл та готуючи нас до нових життєвих етапів. Дізнайтеся, що цей період принесе кожному знаку зодіаку.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Сатурн

Сатурн / © ТСН.ua

Сатурн — планета дисципліни, структури та кармічних уроків — знову увійде в знак Риб 1 вересня 2025 року та залишатиметься там до 14 лютого 2026-го. Цей транзит стане завершальною фазою його перебування у Рибах, початого ще у 2023 році.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Для багатьох це час підбиття підсумків, прощання з ілюзіями, зміцнення внутрішнього стрижня та звільнення від усього, що заважає рухатися вперед. Риби, як останній знак зодіаку, символізують духовність, інтуїцію, емпатію та завершення циклів, а під впливом Сатурна ці теми отримають чіткі рамки і випробування.

Особливості періоду

  • Фінал трирічного циклу — можливе завершення довготривалих проектів та стосунків.

  • Випробування віри — перевірка на чесність із собою та іншими.

  • Дисципліна у творчості — ідеї потребують чіткого плану реалізації.

  • Психологічне очищення — відпускання страхів та емоційних залежностей.

  • Колективні зміни — актуалізація тем милосердя, духовної єдності та допомоги.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Завершення старих справ і внутрішнє перезавантаження. Дайте собі час на відпочинок і відновлення.

  • Телець — Перевірка дружніх зв’язків і планування спільних довгострокових проєктів.

  • Близнята — Зміни в кар’єрі. Час брати на себе більше відповідальності та планувати професійний розвиток.

  • Рак — Період навчання, розширення світогляду і подорожей, які мають глибший сенс.

  • Лев — Вирішення фінансових та емоційних питань. Уникайте залежностей та хаотичних витрат.

  • Діва — Перевірка стосунків і партнерств. Важливо вибудовувати баланс між віддачею та отриманням.

  • Терези — Зосередженість на здоров’ї, роботі та впорядкуванні повсякденних справ.

  • Скорпіон — Реалізація творчих ідей у чітких формах. Можливі зміни в особистому житті.

  • Стрілець — Тема дому і родини виходить на перший план. Можливі переїзди або серйозні сімейні обговорення.

  • Козоріг — Потреба структурувати мислення та комунікацію. Час укладати довгострокові угоди.

  • Водолій — Фокус на фінансах і стабільності. Важливо планувати бюджет та уникати ризиків.

  • Риби — Час особистої зрілості і відповідальності. Ви стаєте головним архітектором власного життя.

Сатурн у Рибах з 1 вересня 2025 по 14 лютого 2026 року — це фінальна точка у важливому духовному та емоційному циклі. Цей період допоможе відпустити старе, навчить дисципліни, підсилить інтуїцію та покаже, які мрії справді варті вашої енергії. Головний урок цього транзиту — вміння поєднувати духовність із практичними діями.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

