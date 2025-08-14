Сатурн / © ТСН.ua

Сатурн — планета дисципліни, структури та кармічних уроків — знову увійде в знак Риб 1 вересня 2025 року та залишатиметься там до 14 лютого 2026-го. Цей транзит стане завершальною фазою його перебування у Рибах, початого ще у 2023 році.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Для багатьох це час підбиття підсумків, прощання з ілюзіями, зміцнення внутрішнього стрижня та звільнення від усього, що заважає рухатися вперед. Риби, як останній знак зодіаку, символізують духовність, інтуїцію, емпатію та завершення циклів, а під впливом Сатурна ці теми отримають чіткі рамки і випробування.

Особливості періоду

Фінал трирічного циклу — можливе завершення довготривалих проектів та стосунків.

Випробування віри — перевірка на чесність із собою та іншими.

Дисципліна у творчості — ідеї потребують чіткого плану реалізації.

Психологічне очищення — відпускання страхів та емоційних залежностей.

Колективні зміни — актуалізація тем милосердя, духовної єдності та допомоги.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Овен — Завершення старих справ і внутрішнє перезавантаження. Дайте собі час на відпочинок і відновлення.

Телець — Перевірка дружніх зв’язків і планування спільних довгострокових проєктів.

Близнята — Зміни в кар’єрі. Час брати на себе більше відповідальності та планувати професійний розвиток.

Рак — Період навчання, розширення світогляду і подорожей, які мають глибший сенс.

Лев — Вирішення фінансових та емоційних питань. Уникайте залежностей та хаотичних витрат.

Діва — Перевірка стосунків і партнерств. Важливо вибудовувати баланс між віддачею та отриманням.

Терези — Зосередженість на здоров’ї, роботі та впорядкуванні повсякденних справ.

Скорпіон — Реалізація творчих ідей у чітких формах. Можливі зміни в особистому житті.

Стрілець — Тема дому і родини виходить на перший план. Можливі переїзди або серйозні сімейні обговорення.

Козоріг — Потреба структурувати мислення та комунікацію. Час укладати довгострокові угоди.

Водолій — Фокус на фінансах і стабільності. Важливо планувати бюджет та уникати ризиків.

Риби — Час особистої зрілості і відповідальності. Ви стаєте головним архітектором власного життя.

Сатурн у Рибах з 1 вересня 2025 по 14 лютого 2026 року — це фінальна точка у важливому духовному та емоційному циклі. Цей період допоможе відпустити старе, навчить дисципліни, підсилить інтуїцію та покаже, які мрії справді варті вашої енергії. Головний урок цього транзиту — вміння поєднувати духовність із практичними діями.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

