Гороскоп на 29 листопада 2026 року / © Credits

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Гороскоп на 29 листопада 2026 року обіцяє трьом знакам зодіаку початок нового життєвого етапу. У неділю квадратура Місяця у Леві та Меркурія у Скорпіоні відкриє перед ними нові можливості, однак вимагатиме ухвалення відповідальних рішень.

Про це повідомило видання Your Tango.

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Представникам цих знаків доведеться проявити рішучість, розсудливість і взяти на себе більше відповідальності. Від їхніх вчинків залежатиме, якими будуть подальші зміни.

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Рак

Перед Раками постане важливий вибір. Навіть якщо запропонована можливість здаватиметься ідеальною, астрологи радять не поспішати з остаточним рішенням.

Представники цього знака можуть опинитися в становищі, яке дасть їм значно більше впливу. Водночас нові повноваження вимагатимуть відповідальності та виважених дій.

Ракам варто ретельно обмірковувати кожен наступний крок, адже їхні рішення можуть як спровокувати конфлікт, так і допомогти його уникнути.

Скорпіон

Для Скорпіонів 29 листопада може стати початком періоду, коли багато чого залежатиме саме від них. Представникам знака доведеться ухвалити важливе рішення, наслідки якого відчують й інші люди.

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Астрологи рекомендують Скорпіонам не піддаватися спокусам і не керуватися винятково власними інтересами. Розсудливість допоможе їм правильно скористатися новими можливостями та відповідально поставитися до змін.

Водолій

У житті Водоліїв розпочинається період, який принесе значно більше можливостей, ніж раніше. За прогнозом астрологів, представники цього знака вже готові до нового етапу та викликів, які на них чекають.

Однак їм доведеться навчитися грамотно використовувати свій вплив. Необдумані вчинки можуть мати небажані наслідки, тому важливо зберігати розсудливість.

Астрологи переконані, що Водолії зможуть упоратися з новою відповідальністю та спрямувати зміни на краще.

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Нагадаємо, астрологи попередили, що 29 листопада 2026 року — день потужної й водночас світлої енергетики, яка допоможе зрушити з мертвої точки навіть найскладніші та найтрудомісткіші справи.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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