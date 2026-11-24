Гороскоп на 24 листопада / © pexels.com

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Повня у Близнюках 24 листопада, за астрологічним прогнозом, стане переломним моментом для трьох знаків зодіаку. Вони нарешті зможуть залишити тривалі труднощі позаду, позбутися переживань і зосередитися на майбутньому.

Про це повідомило видання Your Tango.

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Непростий життєвий період дав представникам цих знаків цінний досвід. Тепер вони матимуть можливість переосмислити минуле, відновити душевний спокій та зробити крок назустріч своїм бажанням.

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Близнюки

Попри численні випробування, Близнюки не втрачали віри в краще майбутнє. Повня в їхньому знаку може стати початком нового життєвого етапу, коли обставини нарешті почнуть змінюватися на краще.

Однак представникам цього знака не варто пасивно чекати на здійснення бажань. Астрологи радять чітко визначити свої цілі, повернутися до активних дій і наполегливо працювати над реалізацією задуманого. Саме рішучість допоможе їм остаточно залишити складний період у минулому.

Водолій

Водолії нарешті зможуть зрозуміти справжню причину проблем, які тривалий час не давали їм спокою. Усвідомлення того, що саме заважає рухатися вперед, допоможе знайти вихід із непростої ситуації.

Перед представниками цього знака постане вибір: залишити все як є або наважитися на кардинальні зміни. Відмова від того, що спричиняє постійні переживання, дасть їм змогу відновити внутрішню рівновагу та рухатися далі.

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Стрілець

Стрільці отримають можливість поставити крапку в питанні, яке давно їх непокоїть. Наприкінці року вони нарешті зможуть відкрито обговорити проблему та ухвалити власне рішення щодо її розв’язання.

Попередні спроби змінити ситуацію не завжди давали бажаний результат. Однак повня у Близнюках допоможе Стрільцям повернути впевненість у собі та більше довіряти власній інтуїції. Саме готовність діяти по-своєму може стати ключем до завершення тривалих негараздів.

Нагадаємо, астрологи попередили, що 23 листопада 2026 року — день загальної — вселенської — радості, коли категорично заборонено нудьгувати й сумувати.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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