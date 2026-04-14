ТСН у соціальних мережах

Доведеться визначитися остаточно: прогноз за оракулом Ленорман на 15 квітня

15 квітня стане днем, коли уникати рішення вже не вдасться — ситуації вимагатимуть чіткості та дій.

Олена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман

День проходить під впливом карт Суд (Хрест) — Розвилка — Корабель. Це поєднання кармічного моменту, вибору та руху вперед.

Ви опинитеся у точці, де потрібно ухвалитти рішення, яке змінить напрям. І відкласти його вже не вдасться.

Робота й фінанси

У професійній сфері можливі:
— важливе рішення
— зміна напрямку
— пропозиція або шанс, який вимагає визначеності

Це не день для сумнівів — це день для дій.

Стосунки

У стосунках можливий момент істини.

Це може бути:
— розмова про майбутнє
— визначення статусу
— рішення залишитися або рухатися далі

Невизначеність більше не працює.

Психологічний стан

Може бути внутрішня напруженість через відповідальність за вибір.

Але водночас — відчуття, що ви готові.

Порада від Ленорман

Не відкладайте рішення, яке вже дозріло. Що швидше ви визначитеся, то легше стане. 15 квітня — це точка, після якої шлях стає іншим. І саме ваш вибір визначить, яким він буде.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та тяжку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

