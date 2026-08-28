Доведеться зробити рішучий крок: що готує 28 серпня чотирьом знакам китайського зодіаку

Китайський гороскоп / © pexels.com

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Від п’ятниці, 28 серпня 2026 року, для чотирьох знаків китайського зодіаку може розпочатися сприятливіший період. Цей день за китайським календарем припадає на повний день Дерев’яного Собаки у місяць Вогняної Мавпи та рік Вогняного Коня.

Про це повідомило видання Yourtango.

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Енергію Дерева пов’язують із новими починаннями та можливістю залишити минуле позаду. Повний день, своєю чергою, вважається часом для активних дій і вирішення накопичених справ. Особливо відчути зміни можуть Тигр, Кінь, Кролик і Собака.

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Тигр

Тигри останнім часом могли надто багато уваги приділяти проблемі, яка довго не давала їм спокою. Водночас поруч уже може бути людина, яка запропонувала можливий вихід із ситуації, хоча спочатку її порада не викликала особливої довіри.

28 серпня представники цього знака можуть змінити погляд на проблему та все-таки скористатися отриманою пропозицією. Замість постійного аналізу труднощів вони зосередяться на можливостях, які здатні полегшити ситуацію.

Кінь

Для Коней ключовою темою дня можуть стати гроші. Прагнення до свободи та постійного руху іноді заважає представникам знака достатньо уважно стежити за власними фінансами.

Особливо це стосується коштів, позичених друзям чи знайомим, які досі їх не повернули. У п’ятницю Коні можуть нарешті наважитися нагадати про борги. Хоча така розмова може бути незручною, повернення власних грошей допоможе розв’язати поточні фінансові питання.

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Кролик

Кролики можуть повернутися до проєкту, який розпочали вже давно, але з певних причин так і не завершили. Незакінчена справа могла створювати додаткове емоційне напруження, навіть якщо представники знака не завжди це усвідомлювали.

28 серпня вони можуть вирішити більше не відкладати роботу. Навіть невеликий крок у потрібному напрямку допоможе подолати внутрішній бар’єр і позбутися відчуття, що важлива справа постійно залишається незавершеною.

Собака

Для Собак зміни можуть бути пов’язані з житлом та оточенням. Складна ситуація, неприємні люди поруч або невідповідні житлові умови могли негативно впливати на настрій і самооцінку.

У п’ятницю представники знака можуть почати шукати вихід: задуматися про переїзд, оренду іншого житла або проживання разом із партнером чи сусідом. Навіть якщо зміни відбудуться не одразу, саме рішення діяти може стати відправною точкою та принести відчуття полегшення.

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Нагадаємо, астрологи попереджають, що 28 серпня 2026 року — день, коли самі зірки забороняють нам сумувати й засмучуватися: у всьому треба шукати — і знаходити — лише хороше.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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