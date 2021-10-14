Два найсильніших дні в році: як провести їх з користю і правильно загадувати бажання

Ці чудові дні ідеальні для оформлення своїх життєвих цілей на папері.
Кілька разів на рік бувають дуже хороші дні для різного роду починань. Але в кожному році є два абсолютно особливих, чарівні дні, тому що вони підходять для всіх видів починань і всі справи, думки, бажання, вчинені в ці дні дають свої плоди в майбутньому. Віджаядашамі — одні з найсильніших днів в році. У 2021 році це свято — 14-15 жовтня.
Віджаядашамі: що це таке
Віджаядашамі — індуїстський фестиваль, який символізує перемогу добра над злом і широко святкується індуїстами в Індії і за її межами. У Непалі — це найбільше свято року, який відзначають послідовники різних релігій.
Віджаядашамі святкується восени, на десятий день світлої половини місяця ашвіна за індуїстським календарем. В цей день святкується перемога Рами над демонічним правителем Ланки Раваной і перемога Шакті над демоном Махішасурою. Віджаядашамі — це також десятий день Наваратрі. У цей час настає період збору врожаю і індуїсти поклоняються богині-матері Дурзі, просячи її благословень на новий урожай.
Наваратрі — це свято шанування Богині в різних її проявах. Трьом формам Божественної Матері поклоняються протягом цього дев'ятиденного святкування. Перші три дні присвячені богині Дурзі, другі три — богині Лакшмі, а останні три дні — богині Сарасваті. Дурга дарує фізичну силу, Лакшмі — матеріальне процвітання, а Сарасваті — мирське і духовне знання.
Віджаядашамі: що потрібно зробити
- Ці чудові дні ідеальні для оформлення своїх життєвих цілей на папері. Насіння благих намірів обов'язково виростуть в родючому ґрунті. На одному або декількох аркушах паперу потрібно написати від руки конкретні цілі на пів року, рік, 5, 10 років і все життя. Практика показує, що за один присід розібратися з життєвими цілями складно, тому варто поміркувати про них заздалегідь і підготувати чернетки.
- Молитва або медитація, виконана від чистого серця, допоможе отримати бажане.
- Також потрібно відвідати храм.
- Можна декорувати будинок червоними трояндами, стиглими фруктами, солодкими ласощами.
- У цей день дуже здорово загадувати бажання і починати нові справи. Крім того, в цей день жіночі енергії досягають піку — ідеальний час для жіночих практики і розвитку жіночих якостей.
- Моліться Божественної Матері в тій культурі, яка Вам близька.
- Можна починати аскези.
- Добре відмовитися ще шкідливих звичок.
- Цей день добре провести на природі, потрібно виїхати на природу для медитації або прогулятися в парку.
- Добре робити пожертвування.
- Результати від відвідування святих місць, паломництва, читання священних писань і т.д. посилюються багаторазово в цей день.
- У цей день сприятливо почати нове навчання і підвищення своєї кваліфікації.
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