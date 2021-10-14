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Два найсильніших дні в році: як провести їх з користю і правильно загадувати бажання

Два найсильніших дні в році: як провести їх з користю і правильно загадувати бажання

Pexels

Ці чудові дні ідеальні для оформлення своїх життєвих цілей на папері.

Кілька разів на рік бувають дуже хороші дні для різного роду починань. Але в кожному році є два абсолютно особливих, чарівні дні, тому що вони підходять для всіх видів починань і всі справи, думки, бажання, вчинені в ці дні дають свої плоди в майбутньому. Віджаядашамі — одні з найсильніших днів в році. У 2021 році це свято — 14-15 жовтня.

Віджаядашамі: що це таке

Віджаядашамі — індуїстський фестиваль, який символізує перемогу добра над злом і широко святкується індуїстами в Індії і за її межами. У Непалі — це найбільше свято року, який відзначають послідовники різних релігій.

© pixabay.com
pixabay.com

Віджаядашамі святкується восени, на десятий день світлої половини місяця ашвіна за індуїстським календарем. В цей день святкується перемога Рами над демонічним правителем Ланки Раваной і перемога Шакті над демоном Махішасурою. Віджаядашамі — це також десятий день Наваратрі. У цей час настає період збору врожаю і індуїсти поклоняються богині-матері Дурзі, просячи її благословень на новий урожай.

Наваратрі — це свято шанування Богині в різних її проявах. Трьом формам Божественної Матері поклоняються протягом цього дев'ятиденного святкування. Перші три дні присвячені богині Дурзі, другі три — богині Лакшмі, а останні три днібогині Сарасваті. Дурга дарує фізичну силу, Лакшмі — матеріальне процвітання, а Сарасваті — мирське і духовне знання.

Віджаядашамі​​​​​​​: що потрібно зробити

  • Ці чудові дні ідеальні для оформлення своїх життєвих цілей на папері. Насіння благих намірів обов'язково виростуть в родючому ґрунті. На одному або декількох аркушах паперу потрібно написати від руки конкретні цілі на пів року, рік, 5, 10 років і все життя. Практика показує, що за один присід розібратися з життєвими цілями складно, тому варто поміркувати про них заздалегідь і підготувати чернетки.
  • Молитва або медитація, виконана від чистого серця, допоможе отримати бажане.
  • Також потрібно відвідати храм.
  • Можна декорувати будинок червоними трояндами, стиглими фруктами, солодкими ласощами.
  • У цей день дуже здорово загадувати бажання і починати нові справи. Крім того, в цей день жіночі енергії досягають піку — ідеальний час для жіночих практики і розвитку жіночих якостей.
  • Моліться Божественної Матері в тій культурі, яка Вам близька.
  • Можна починати аскези.
  • Добре відмовитися ще шкідливих звичок.
  • Цей день добре провести на природі, потрібно виїхати на природу для медитації або прогулятися в парку.
  • Добре робити пожертвування.
  • Результати від відвідування святих місць, паломництва, читання священних писань і т.д. посилюються багаторазово в цей день.
  • У цей день сприятливо почати нове навчання і підвищення своєї кваліфікації.

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