Дві нові дати ймовірного закінчення війни: відомий астролог Влад Росс приголомшив термінами

Астролог Влад Росс назвав ймовірні терміни закінчення війни Росії проти України / © ТСН

Після заяв окремих політиків про те, що війна Росії проти України може начебто закінчитись до кінця цього року, відомий астролог Влад Росс, спираючись на власні дослідження, розповів про ймовірні сценарії розвитку подій.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Його версія суттєво відрізняється від сенсу офіційних припущень.

«Були місячні та сонячні затемнення. Планета Марс входить до кровожерливого Скорпіону. Як відомо, Марс — це планета війни, військових дій. У Скорпіоні він буде до 5 листопада. Скорпіон пов’язаний із провокаціями. Тобто ми будемо спостерігати, як російсько-українська війна переростає у загальносвітову гібридно-польову. Буквально до листопада буде нарастати протистояння західних країн із Росією», — каже Росс.

Обстріли: якими можуть цілі Росії

«Зараз у росіян є спецоперація — знищення залізничної інфраструктури України. Із настанням холодів ціллю може стати інфраструктура, яка забезпечує енергопостачання, газопостачання. Теплову інфраструктуру. Є небезпека для Києва наприкінці жовтня — на початку листопада. 20-ті числа жовтня небезпечні для України — Марс поєднається із чорним Місяцем. Можуть бути найпотужніши обстріли України», — каже астролог.

Та додає, що на застосування ядерної зброї, про яку останнім часом багато казали, Росія не піде через позицію Китаю.

«Але можлива надзвичайна подія на Запорізькій АЕС у листопаді», — каже астролог.

За словами Росса, і російському президенту Путіну слід чекати «подарунка» ближче до свого дня народження (7 жовтня — Ред).

«В черговий раз можливий удар по Кримському мосту. 7 жовтня може полетіти по Москві та по Валдаю», — припускає астролог.

Коли може закінчитись війна

На ключове питання, відповідь на яке поки ніхто достеменно не знає, про те, коли може закінчитись війна Росс відповідає наступним чином: «У лютому Сатурн входить до нульового градуса Овна. Нульовий градус Овна — це охолодження, замороження конфлікту. В цей період завжди щось трапляється. Наприклад, наприкінці серпня, коли Сатурн був у нульовому градусі Овна, було відчуття того, що скоро все закінчиться. Останній раз таке буде 15 лютого — Сатурн перебуватиме у нульовому градусі Овна. А 16 лютого закінчиться рік Змії. Я не погоджусь з тим, що все закінчиться до нового року, але дуже багато може вирішитися у лютому. Тоді ми точно узнаємо, чи буде війна продовжуватися далі, до 2029 року. Або ні. Найгірший варіант — це 2029 рік, найліпший — у лютому. Для цього потрібен переворот у Москві. А він неможливий, якщо наші «Трембіти» не будуть летіти по Москві. Поки не почнемо знищувати Москву — війна не закінчиться».

