Дворазовий переможець "Битви екстрасенсів" розповів, коли закінчиться війна в Україні

Ясновидець та екстрасенс Хаял Алекперов розповів, що війна в Україні триватиме в 2023 році.

Дворазовий переможець "Битви екстрасенсів" зазначив, що війна в Україні може закінчитись у березні-квітні 2023 року.

Про це Хаял Алекперов заявив у інтерв'ю проєкту "Як ти?".

Хаял Алекперов запевнив, що він від початку війни не виїхав з країни та молиться за Україну та її захисників. Екстрасенс прогнозує, що війна може закінчитись у березні-квітні 2023 року.

"Я не Бог, зрозуміло. Десь я побачив березень-квітень, ці місяці. Я можу помилятися, але ось в цей час щось буде. Далі я не можу побачити. Це хороші емоції пішли. Десь після березня хороші емоції", - прогнозує екстрасенс.

Нагадаємо, мольфарка розповіла, коли закінчиться війна в Україні.

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