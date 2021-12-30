Дзеркальна дата 01.01: що потрібно робити, що категорично заборонено та як ефективно загадувати бажання

Цього дня краще зробити вибір на користь духовності, а не тілесних втіх.
Дзеркальна дата або дата-паліндром – це особливий день у календарі, де повторюються ті чи інші числа.
Дзеркальна дата: що це таке
Ідеальні дзеркальні дати, які читаються однаково ліворуч і навпаки, бувають не так часто, але кожна з них чимось особлива. Фахівці вважають, що у дзеркальну дату важливо приділяти увагу збігам, бути відкритим різним взаємозв'язкам, а також бути дуже уважним до своїх думок та дій, оскільки в майбутньому вони здатні втілитись у життя.
Дзеркальна дата: думка астрологів та езотериків
- Нумерологи, астрологи та езотерики вважають такі дні особливими, адже нібито межа між світами стає тонкою, а тому можна попросити у всесвіті допомоги. Втім, головне – знати, як саме загадувати бажання, наголошують фахівці. Але про це ми розповімо докладніше.
- Також важливо у дзеркальну дату бути на позитиві та налаштуватися на добрий день. Цього дня краще зробити вибір на користь духовності, а не тілесним втіхам, потрібно продемонструвати простору готовність до змін та радість від їхнього очікування.
- Небеса можуть надіслати різні знаки, які можуть попередити про майбутні події. Їх треба помічати і чітко тлумачити.
Дзеркальна дата 01.01.2022: що категорично заборонено
- сваритися та конфліктувати;
- кривдити людей;
- відмовляти у допомозі іншим;
- виявляти агресію та негативні емоції;
- розповідати плітки;
- бажати зла іншим;
- лінуватися.
Дзеркальна дата 01.01.2022: що робити
- відмовлятися від шкідливих звичок;
- миритися з тими, з ким давно посварилися;
- переглядати пріоритети;
- будувати плани на майбутні;
- загадувати бажання;
- проводити час із коханими;
- розпочинати нові справи;
- бути в гарному настрої.
Дзеркальна дата 01.01.2022: як ефективно загадати бажання
- Способів, як сформулювати свій запит, є кілька. Спершу потрібно просто чітко і точно сформулювати своє бажання, продумавши деталі. Також потрібно побачити свою мрію вже виконаною, промалювати її результат у своїй голові.
- Потрібно перестати сумніватися у собі.
- Пам'ятайте, що тільки ви самі відповідальні за свою долю та щастя. Вірте самі в те, що це можливо і обов'язково здійсниться. Також просто почніть щось робити для виконання мрії.
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