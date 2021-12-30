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Дзеркальна дата 01.01: що потрібно робити, що категорично заборонено та як ефективно загадувати бажання

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Дзеркальна дата 01.01: що потрібно робити, що категорично заборонено та як ефективно загадувати бажання

Pexels

Цього дня краще зробити вибір на користь духовності, а не тілесних втіх.

Дзеркальна дата або дата-паліндром – це особливий день у календарі, де повторюються ті чи інші числа.

Дзеркальна дата: що це таке

Ідеальні дзеркальні дати, які читаються однаково ліворуч і навпаки, бувають не так часто, але кожна з них чимось особлива. Фахівці вважають, що у дзеркальну дату важливо приділяти увагу збігам, бути відкритим різним взаємозв'язкам, а також бути дуже уважним до своїх думок та дій, оскільки в майбутньому вони здатні втілитись у життя.

Дзеркальна дата: думка астрологів та езотериків

  1. Нумерологи, астрологи та езотерики вважають такі дні особливими, адже нібито межа між світами стає тонкою, а тому можна попросити у всесвіті допомоги. Втім, головне – знати, як саме загадувати бажання, наголошують фахівці. Але про це ми розповімо докладніше.
  2. Також важливо у дзеркальну дату бути на позитиві та налаштуватися на добрий день. Цього дня краще зробити вибір на користь духовності, а не тілесним втіхам, потрібно продемонструвати простору готовність до змін та радість від їхнього очікування.
  3. Небеса можуть надіслати різні знаки, які можуть попередити про майбутні події. Їх треба помічати і чітко тлумачити.

Дзеркальна дата 01.01.2022: що категорично заборонено

  • сваритися та конфліктувати;
  • кривдити людей;
  • відмовляти у допомозі іншим;
  • виявляти агресію та негативні емоції;
  • розповідати плітки;
  • бажати зла іншим;
  • лінуватися.

Дзеркальна дата 01.01.2022: що робити

  • відмовлятися від шкідливих звичок;
  • миритися з тими, з ким давно посварилися;
  • переглядати пріоритети;
  • будувати плани на майбутні;
  • загадувати бажання;
  • проводити час із коханими;
  • розпочинати нові справи;
  • бути в гарному настрої.

Дзеркальна дата 01.01.2022: як ефективно загадати бажання

  1. Способів, як сформулювати свій запит, є кілька. Спершу потрібно просто чітко і точно сформулювати своє бажання, продумавши деталі. Також потрібно побачити свою мрію вже виконаною, промалювати її результат у своїй голові.
  2. Потрібно перестати сумніватися у собі.
  3. Пам'ятайте, що тільки ви самі відповідальні за свою долю та щастя. Вірте самі в те, що це можливо і обов'язково здійсниться. Також просто почніть щось робити для виконання мрії.

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