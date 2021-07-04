Дзеркальна дата 07.07: що варто зробити, чого уникати та як правильно загадувати бажання

Дзеркальна дата 07.07: що варто зробити, чого уникати та як правильно загадувати бажання

Ця дата збігається з язичницьким святом Купала.

7 липня — унікальна доба з цікавим збігом цифр. Дізнайтеся більше про те, як потрібно провести цей день. Ця дзеркальна дата має важливий магічний та сакральний зміст, а "збіги" з іншими датами календаря, наприклад святом Купала, лише посилює позитивні енергії.

Дзеркальна дата 07.07.2021 стане одним з найбільш енергетично потужних днів ​​в цьому році. Це дата-паліндром, і трапляється таке вкрай рідко. Езотерики та нумерологи радять поставитися серйозно до того, як провести цей день, з якими думками та людьми.

Дату, яка однаково читається справа наліво і назад, ще називають перевертнем. Вважається, що дзеркальні дати відкривають врата долі, а будь-які обмеження - зникають.

Експерти кажуть, що така дата підсилює в кілька разів людський потенціал. Тобто, в цей час все думки, емоції, почуття стають неймовірно потужними. І якщо щиро загадати бажання 7 липня, то воно збудеться обов'язково. А події, які відбуваються в дзеркальні дати, є доленосними для кожного. Знайомства, несподівані пропозиції, переїзди, нова робота - все, що трапляється в цей день, трапляється не просто так. У розумінні Всесвіту вчинки означають більше, ніж слова і наміри, тому в цей день потрібно робити добрі справи, щоб отримати підтримку вищих сил.

Дзеркальна дата 07.07: що потрібно зробити

зарядитися позитивом;

налаштуватися на хороше;

думати про свої грандіозні плани;

економити фінанси.

Дзеркальна дата 07.07: чого потрібно уникати

проявляти скупість, злобу, образливість і заздрість;

сумувати;

пліткувати або згадувати колишні образи;

ухиляється від своїх робочих зобов'язань;

починати скандали та сварки;

витрачати гроші на непотрібне і задоволення;

згадувати свої колишні помилки;

займатися самобичуванням;

бажайте друзям нещасть.

Дзеркальна дата: простий ритуал для здійснення мрій

Якщо вірити астрологам, то 07.07 сприяє виходу людини з кризи. Для цього потрібно лише висловити Всесвіту свій намір. Езотерики рекомендують використовувати максимально просту техніку. Досить лише трішки конкретизувати свої бажання, а ритуали можуть бути нескладними. Візьміть за основу тільки один напрямок життя: робота, шлюб або здоров'я. Сконцентруйтеся на підсумки, а не шляхи. Уявіть собі те, що ви хочете отримати.

Щоб усунути всі перешкоди на шляху до досягнення мрії, ви повинні всім серцем любити свої цілі та своє майбутнє. Тоді ви не дозволите невдач позбавити вас мужності та впевненості.

Можна скласти список звичок, рис характеру або батьківських установок, від яких ви хотіли б відмовитися. Рівно о 7:07 спаліть цей лист над полум'ям свічки, ментально звільняючись від зайвого вантажу. Пам'ятайте про пожежну безпеку.

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Вголос скажіть, як ви були б раді отримати бажане. Спробуйте описати своє щастя словами.

Експерти радять не замислюватися про те, як саме має виповнитися ваше бажання. Про це нехай подумає Всесвіт, для вас головне - результат.

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