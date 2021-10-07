Дзеркальна дата 10.10: що принесе і як не втратити шанс загадати бажання

Дзеркальна дата 10.10: що принесе і як не втратити шанс загадати бажання

Числа правлять цим світом, тому що вони всюди.

Дзеркальні дати в році — це особливі дні, в які слід бути обережними, але водночас, в такі дати можна залучити в своє життя удачу. Особливі дати мають і особливу енергетику — через це їхню магію давно помітили нумерологи. Вважається, що в такі дні енергія чисел немов посилюється. Дзеркальна дата вважається чудовим часом для того, щоб згадувати бажання.

Дзеркальна дата 10.10: чого краще уникати

Цього дня важливо утриматися від тривалих поїздок і доленосних рішень.

Також в такі дні працює закон тяжіння, тому негативу не повинно бути місця.

Не давайте нікому порожніх обіцянок, бо будь-яка дрібниця буде дуже важливою.

Не можна упускати нічого.

Не будьте жадібними.

Остерігайтеся енергетичних вампірів.

Дзеркальна дата 10.10: що потрібно робити

Потрібно займатися самоаналізом.

Це ідеальний день для роботи над помилками, духовних практик.

Потрібно приділити час сім'ї і оточити близьких турботою, а й сконцентруватися на особистих потребах.

Нумерологи радять займатися інтелектуальною працею і творчістю.

Великі успіхи очікують людей, які знають, чого хочуть в цей день.

Дзеркальні дати прекрасні для реалізації планів і покупок, щоб діяти і робити добрі вчинки.

Уникайте важкої фізичної роботи.

Цього дня можна фокусуватися на особистих справах — на покупках, на хобі.

Варто більше часу присвячувати тому, що дарує вам задоволення.

Дзеркальна дата 10.10: як загадувати бажання

Вважається, що в такі дні можна загадувати бажання і вони обов'язково збудуться, а щоб представити свої переваги, важливо написати бажання на папері. День наповнений чарівною енергетикою, вона настільки потужна, що загадане в цей день бажання може швидко стати реальністю. Ритуали і змови дозволять підвищити шанси отримати бажане.

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Також потрібно заздалегідь придумати своє бажання коротко і точно. Відмінний результат дає принцип візуалізації. Це як раз той випадок, коли в яскравих фарбах і з усіма деталями можна уявити своє уявне бажання.

Але повірити в диво — це не найголовніше. Далі потрібно діяти. У цей день не можна сидіти склавши руки. Навіть якщо ви втомилися, варто знайти в собі можливість відкрити друге дихання і зробити вирішальний ривок.

Дзеркальна дата: весілля

Дзеркальні дати вважаються одними з найбільш сприятливих днів, коли можна загадувати бажання, виходити заміж і проводити великі покупки і угоди. Але пам'ятайте, що красива дзеркальна дата для весілля — зовсім не гарантія щасливого шлюбу.

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