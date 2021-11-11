Дзеркальна дата 11.11: що потрібно зробити і чого варто уникати та як загадати бажання

Дзеркальна дата 11.11: що потрібно зробити і чого варто уникати та як загадати бажання

Цього дня потрібно присвятити час тим, кого любите та поважаєте.

Астрологи та нумерологи вважають 11.11 особливою датою з особливою енергетикою, унікальним днем, коли можна змінити своє життя.

Дзеркальна дата: що це таке

Зауважимо, що в східних культурах дзеркальні дати вважаються днями магії та доленосних подій. Нібито в цей день відчиняються ворота долі і абсолютно кожна людина отримує шанс досягти успіхів у будь-якій сфері, чи то кар'єра, сім'я, кохання, чи то гроші.

11 листопада буде добрим днем для роботи (і інтелектуальної, і фізичної), нових знайомств.

Цей день енергетично потужний та творчий. Водночас у дзеркальну дату 11.11 людей можуть спіткати старі проблеми, нагадати про себе давні помилки, через це не можна давати порожніх обіцянок і нічого упускати. Потрібно присвятити час тим, кого любите та поважаєте.

11.11: що робити

11 листопада слід пробачити всім кривдникам і відпустити погані думки про них, позбавити душу мук. Не гнівіть всесвіт негативними думками. Відмовтеся від прочитання негативних новин. Оточіть себе світлою атмосферою, в якій не виявиться місця нічому злому.

Насамперед слід сьогодні звернути увагу на свої сни.

У дзеркальну дату добре робити великі покупки, укладати угоди. Це зручний день для інвестицій, адже сильна кармічна складова дати. Ви притягуєте те, що сієте, що транслюєте у світ.

Також читайте Місяць без курсу у листопаді 2021: чим небезпечний цей період і що потрібно робити

Цього дня потрібно доброзичливо чинити з будь-якою людиною. Слідкуйте за словами і навіть за думками, щоб не накликати неприємностей на свою голову. Допомога бідним здатна залучити фінансовий успіх, тому сміливо займайтеся благодійністю.

А коли стрілки годинника вкажуть 11:11, вимовте своє найзаповітніше бажання.

У дзеркальну дату слід дбати і про себе. Спорт, салон краси, сауна, масаж – все це підвищить якість вашого життя та подарує енергію. Цього дня важливо позбутися не лише шкідливих звичок, а й старих та поламаних речей. Так що прибирання вам допоможе. А там і позитивне мислення, як то кажуть, підтягнеться.

11.11: що не можна робити

Не зловтішайтеся, не обговорюйте інших, не пригадуйте старі образи. Цього не варто робити і будь-якого іншого дня. Але дзеркальна дата здатна "відбивати" ваші емоції та спрямовувати їх на вас.

Не сваріться з оточенням і не вплутуйте в конфлікти.

Лінуватися і прокрастинувати сьогодні також не варто. Всесвіт карає не лише за слова та за вчинки, а й за бездіяльність. Хоча б маленький крок у бік змін на краще все ж таки варто зробити саме сьогодні.

Спонтанні покупки – не найкраще заняття на дзеркальну дату. Незабаром виявиться, що ця річ вам була зовсім не потрібна. Або вона виявиться зіпсованою. Тож краще притримайте свої гроші.

Не лайте себе за промахи та помилки. Найкраще подумайте, як їх виправити.

11.11: як правильно загадати бажання

Добре 11 листопада також загадувати бажання, дивлячись на полум'я свічки, що горить. Щоб підсилити ефект, колір свічки має бути червоним або зеленим.

Додаємо ще трохи конкретики.

Потрібно зазначити терміни.

Бажання має відбивати процес.

11.11: ритуал за гроші

У дзеркальні дні дуже добре вписуються різні ритуали. Наприклад, можна провести найпростіший ритуал із монетами. Вам необхідно взяти пару-трійку монет, загорнути їх у банкноту і покласти в горщик із землею, де росте квітка чи інша рослина. Зробити це потрібно вранці. Увечері того ж дня банкноту та монети потрібно дістати та прочитати змову ще раз, після чого витратити гроші, не прибираючи їх у гаманець.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання