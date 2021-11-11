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Дзеркальна дата 11.11: що потрібно зробити і чого варто уникати та як загадати бажання

Дзеркальна дата 11.11: що потрібно зробити і чого варто уникати та як загадати бажання

ТСН.ua

Цього дня потрібно присвятити час тим, кого любите та поважаєте.

Астрологи та нумерологи вважають 11.11 особливою датою з особливою енергетикою, унікальним днем, коли можна змінити своє життя.

Дзеркальна дата: що це таке

Зауважимо, що в східних культурах дзеркальні дати вважаються днями магії та доленосних подій. Нібито в цей день відчиняються ворота долі і абсолютно кожна людина отримує шанс досягти успіхів у будь-якій сфері, чи то кар'єра, сім'я, кохання, чи то гроші.

11 листопада буде добрим днем для роботи (і інтелектуальної, і фізичної), нових знайомств.
Цей день енергетично потужний та творчий. Водночас у дзеркальну дату 11.11 людей можуть спіткати старі проблеми, нагадати про себе давні помилки, через це не можна давати порожніх обіцянок і нічого упускати. Потрібно присвятити час тим, кого любите та поважаєте.

11.11: що робити

  • 11 листопада слід пробачити всім кривдникам і відпустити погані думки про них, позбавити душу мук. Не гнівіть всесвіт негативними думками. Відмовтеся від прочитання негативних новин. Оточіть себе світлою атмосферою, в якій не виявиться місця нічому злому.
  • Насамперед слід сьогодні звернути увагу на свої сни.
  • У дзеркальну дату добре робити великі покупки, укладати угоди. Це зручний день для інвестицій, адже сильна кармічна складова дати. Ви притягуєте те, що сієте, що транслюєте у світ.
  • Цього дня потрібно доброзичливо чинити з будь-якою людиною. Слідкуйте за словами і навіть за думками, щоб не накликати неприємностей на свою голову. Допомога бідним здатна залучити фінансовий успіх, тому сміливо займайтеся благодійністю.
  • А коли стрілки годинника вкажуть 11:11, вимовте своє найзаповітніше бажання.
  • У дзеркальну дату слід дбати і про себе. Спорт, салон краси, сауна, масаж – все це підвищить якість вашого життя та подарує енергію. Цього дня важливо позбутися не лише шкідливих звичок, а й старих та поламаних речей. Так що прибирання вам допоможе. А там і позитивне мислення, як то кажуть, підтягнеться.

11.11: що не можна робити

  • Не зловтішайтеся, не обговорюйте інших, не пригадуйте старі образи. Цього не варто робити і будь-якого іншого дня. Але дзеркальна дата здатна "відбивати" ваші емоції та спрямовувати їх на вас.
  • Не сваріться з оточенням і не вплутуйте в конфлікти.
  • Лінуватися і прокрастинувати сьогодні також не варто. Всесвіт карає не лише за слова та за вчинки, а й за бездіяльність. Хоча б маленький крок у бік змін на краще все ж таки варто зробити саме сьогодні.
  • Спонтанні покупки – не найкраще заняття на дзеркальну дату. Незабаром виявиться, що ця річ вам була зовсім не потрібна. Або вона виявиться зіпсованою. Тож краще притримайте свої гроші.
  • Не лайте себе за промахи та помилки. Найкраще подумайте, як їх виправити.

11.11: як правильно загадати бажання

  • Добре 11 листопада також загадувати бажання, дивлячись на полум'я свічки, що горить. Щоб підсилити ефект, колір свічки має бути червоним або зеленим.
  • Додаємо ще трохи конкретики.
  • Потрібно зазначити терміни.
  • Бажання має відбивати процес.

11.11: ритуал за гроші

У дзеркальні дні дуже добре вписуються різні ритуали. Наприклад, можна провести найпростіший ритуал із монетами. Вам необхідно взяти пару-трійку монет, загорнути їх у банкноту і покласти в горщик із землею, де росте квітка чи інша рослина. Зробити це потрібно вранці. Увечері того ж дня банкноту та монети потрібно дістати та прочитати змову ще раз, після чого витратити гроші, не прибираючи їх у гаманець.

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