Дзеркальна дата 21.12.2021 року: що потрібно робити, чого уникати і як загадувати бажання

Дзеркальна дата 21.12.2021 року: що потрібно робити, чого уникати і як загадувати бажання

У такий особливий день потрібно зосередитись на своїх думках та бажаннях.

21 грудня 2021 року — це дата-паліндром, а ще її називають дзеркальною та датою перевертнем.

Дзеркальна дата: що це

Ідеальні дзеркальні дати — дуже рідкісні, але вони читаються зліва направо так само як і справа наліво. Дзеркальні дати настають не часто, але кожна їх особлива.

Дзеркальна дата 21.12.2021: езотерика та нумерологія

Фахівці вважають, що у дзеркальні дати потрібно загадувати бажання, писати списки, складати карти, візуалізувати та налаштовуватися на успішний старт. Бажано цей день присвятити своїм мріям та прописати цілі на майбутні. Також рекомендується зробити картку бажань. Важливо в цей день переконайтеся, що у вас немає жодних страхів, якщо ви хочете дійсно правильно загадати бажання цього дня. Вважається, що вони мають надзвичайну силу, мають позитивну енергетику, приносять удачу. Езотерики та нумерологи наділяють дзеркальні дати особливою магічною силою. Мовляв, загадане тим часом бажання обов'язково здійсниться. Але треба зосередитись на своїх думках та бажаннях, щоб вони здійснилися. Крім того, треба забути про минуле, думати позитивно, запустити проєкти, вийти із зони комфорту та робити все, що у ваших силах, щоб досягти цілей. Також у цей день рекомендується вибирати новорічні подарунки, медитувати, робити добрі справи, заводити нові знайомства, підбивати підсумки року, зробити роботу над помилками та скласти плани. Важливо також роздати борги.

Дзеркальна дата 21.12.2021: як правильно загадати бажання

Щоб загадати бажання 21 грудня, знадобиться дзеркало, вікно або будь-який інший предмет, що має відбиток. Чим більше він буде, тим краще.

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На ньому необхідно написати дату "21.12.2021". Після цього необхідно детально уявити те, що ви хочете. У цей момент слід уважно дивитися на цифри, після чого не напис до закінчення дзеркальної дати.

Дзеркальна дата 21.12.2021: що потрібно робити у цей день

розібратися в собі;

завершити давно розпочаті справи;

допомогти нужденним;

зайнятись спортом;

сходити салон краси;

прибратися вдома;

звертати увагу на символи та знаки;

бути відкритим до нового;

довіритися до своєї інтуїції;

робити великі покупки.

Дзеркальна дата 21.12.2021: що категорично заборонено

Не треба цього дня заздрити, лаятися.

Не варто допускати руйнівних думок, таїти образу, завдавати іншим біль та страждання.

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