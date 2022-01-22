Дзеркальна дата 22.01.2022: що потрібно робити, що категорично заборонено та як потрібно загадувати бажання

З самого ранку у дзеркальну дату рекомендується провести ритуал загадування бажання.
Езотерики та нумерологи вважають дзеркальні дати найсильнішими днями року, в які можна змінити життя на краще і залучити удачу. Також у такі дні є можливість виконати заповітне бажання.
Дзеркальна дата 22.01.2022: астрологія та нумерологія
Саме в цей день потрібно відправити свою мрію у Всесвіт і вона стане реальністю. Однак є деякі важливі правила, які в цей день потрібно дотриматись, щоб відкрити новий виток щастя. Нумерологи радять приділити увагу рідним та близьким серцю людям. Щоб втілити мрії в реальність, варто бути обережними, щоби не розгнівати вищі сили.
Вважає, що цього дня багато хто зможе залучити до життя не лише успіх, а й кардинальні зміни на краще.
Дзеркальна дата 22.01.2022: як загадувати бажання
З самого ранку в дзеркальну дату слід провести ритуал загадування бажання.
Для початку бажання потрібно чітко сформулювати та зафіксувати. Далі треба червоною ручкою записати його на аркуші паперу. Бажання має стосуватися лише вашого життя. У дзеркальну дату сприятливо бажати собі фінансового щастя чи позбавлення самотності.
Дзеркальна дата 22.01.2022: що потрібно робити
- Займатися самоаналізом.
- Працювати над помилками.
- Займатися духовними практиками.
- Приділяти час сім'ї та оточити близьких турботою.
- Займатися інтелектуальною працею та творчістю.
- Присвятити час тому, що дарує вам насолоду.
- Проводити генеральне прибирання у будинку.
- Наводити лад у паперах.
- Гуляти з друзями.
- Міняти зовнішність та гардероб.
Дзеркальна дата 22.01.2022: що категорично заборонено робити
- не займайтеся роботою першого січня;
- викидати у цей день сміття;
- не повертати борги;
- займати гроші.
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