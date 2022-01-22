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Дзеркальна дата 22.01.2022: що потрібно робити, що категорично заборонено та як потрібно загадувати бажання

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Дзеркальна дата 22.01.2022: що потрібно робити, що категорично заборонено та як потрібно загадувати бажання

ТСН.ua

З самого ранку у дзеркальну дату рекомендується провести ритуал загадування бажання.

Езотерики та нумерологи вважають дзеркальні дати найсильнішими днями року, в які можна змінити життя на краще і залучити удачу. Також у такі дні є можливість виконати заповітне бажання.

Дзеркальна дата 22.01.2022: астрологія та нумерологія

Саме в цей день потрібно відправити свою мрію у Всесвіт і вона стане реальністю. Однак є деякі важливі правила, які в цей день потрібно дотриматись, щоб відкрити новий виток щастя. Нумерологи радять приділити увагу рідним та близьким серцю людям. Щоб втілити мрії в реальність, варто бути обережними, щоби не розгнівати вищі сили.

Вважає, що цього дня багато хто зможе залучити до життя не лише успіх, а й кардинальні зміни на краще.

Дзеркальна дата 22.01.2022: як загадувати бажання

З самого ранку в дзеркальну дату слід провести ритуал загадування бажання.

Для початку бажання потрібно чітко сформулювати та зафіксувати. Далі треба червоною ручкою записати його на аркуші паперу. Бажання має стосуватися лише вашого життя. У дзеркальну дату сприятливо бажати собі фінансового щастя чи позбавлення самотності.

Дзеркальна дата 22.01.2022: що потрібно робити

  • Займатися самоаналізом.
  • Працювати над помилками.
  • Займатися духовними практиками.
  • Приділяти час сім'ї та оточити близьких турботою.
  • Займатися інтелектуальною працею та творчістю.
  • Присвятити час тому, що дарує вам насолоду.
  • Проводити генеральне прибирання у будинку.
  • Наводити лад у паперах.
  • Гуляти з друзями.
  • Міняти зовнішність та гардероб.

Дзеркальна дата 22.01.2022: що категорично заборонено робити

  • не займайтеся роботою першого січня;
  • викидати у цей день сміття;
  • не повертати борги;
  • займати гроші.

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