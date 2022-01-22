Дзеркальна дата 22.01.2022: що потрібно робити, що категорично заборонено та як потрібно загадувати бажання

Дзеркальна дата 22.01.2022: що потрібно робити, що категорично заборонено та як потрібно загадувати бажання

З самого ранку у дзеркальну дату рекомендується провести ритуал загадування бажання.

Езотерики та нумерологи вважають дзеркальні дати найсильнішими днями року, в які можна змінити життя на краще і залучити удачу. Також у такі дні є можливість виконати заповітне бажання.

Дзеркальна дата 22.01.2022: астрологія та нумерологія

Саме в цей день потрібно відправити свою мрію у Всесвіт і вона стане реальністю. Однак є деякі важливі правила, які в цей день потрібно дотриматись, щоб відкрити новий виток щастя. Нумерологи радять приділити увагу рідним та близьким серцю людям. Щоб втілити мрії в реальність, варто бути обережними, щоби не розгнівати вищі сили.

Вважає, що цього дня багато хто зможе залучити до життя не лише успіх, а й кардинальні зміни на краще.

Дзеркальна дата 22.01.2022: як загадувати бажання

З самого ранку в дзеркальну дату слід провести ритуал загадування бажання.

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Для початку бажання потрібно чітко сформулювати та зафіксувати. Далі треба червоною ручкою записати його на аркуші паперу. Бажання має стосуватися лише вашого життя. У дзеркальну дату сприятливо бажати собі фінансового щастя чи позбавлення самотності.

Дзеркальна дата 22.01.2022: що потрібно робити

Займатися самоаналізом.

Працювати над помилками.

Займатися духовними практиками.

Приділяти час сім'ї та оточити близьких турботою.

Займатися інтелектуальною працею та творчістю.

Присвятити час тому, що дарує вам насолоду.

Проводити генеральне прибирання у будинку.

Наводити лад у паперах.

Гуляти з друзями.

Міняти зовнішність та гардероб.

Дзеркальна дата 22.01.2022: що категорично заборонено робити

не займайтеся роботою першого січня;

викидати у цей день сміття;

не повертати борги;

займати гроші.

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