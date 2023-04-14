Екстрасенс Гордєєв передбачив, як відбуватиметься контрнаступ ЗСУ і коли чекати на ракетні удари

Екстрасенс Макс Гордєєв передбачив, що найближчим часом Україна почне звільняти свої території і план по контрнаступу буде успішно реалізований.

Про це він сказав в інтерв'ю "УНІАН".

"Перша карта випала "Сонечко", яка означає, що Україна зараз почала "жарити" глобально і сильно по всіх напрямках. Я бачу, що йде визволення багатьох територій. Енергетика буде сильною і активною на нашій стороні. Те, що запланували ЗСУ, справдиться на 80%", - сказав екстрасенс.

Макс Гордєєв передбачив, що Росія і надалі обстрілюватиме українські міста. Також в Україні можливі і природні катаклізми.

"Росія і надалі, на жаль, обстрілюватиме міста, але вже не з такою впевненістю. Зараз вони готуються відбиватися, бо знають, що контрнаступ їх "накриє". Вони акумулюють свої снаряди, але у них це не виходить. Тому що ті бої, які відбуваються, вони дуже жорстокі. Окупанти розуміють, що виснажують свій ресурс. Також найближчим часом можуть бути пожежі і повені. Можливі землетруси в Криму, Одеській області та на західній Україні", - вважає екстрасенс.

Нагадаємо, астрологиня Яна Тимощук заявила, що квітень буде важким - російський диктатор Володимир Путін "готує нову війну, а саме - на виснаження".

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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