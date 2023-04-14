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Екстрасенс озвучив прогноз, хто може стати наступним президентом України: "Сильна жіноча енергія"

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Екстрасенс озвучив прогноз, хто може стати наступним президентом України: "Сильна жіноча енергія"

Фото: УНІАН

Провидець зауважив, що йдеться про людину, в якої "сильні співчуття".

Хто може стати наступним президентом України – своїм передбаченням поділився екстрасенс Макс Гордєєв.

Про це провидець розповів в інтерв'ю "УНІАН". 

Він не виключає, що після глави держави Володимира Зеленського Україною керуватиме жінка.

"Є велика ймовірність, що це може бути жінка. У своїх видіннях я бачив або жінку, або людину, у якої сильна жіноча енергія, у тому числі співчуття", – сказав Гордєєв.

"Чесно кажучи, про це рано говорити, бо зараз в країні дуже важка ситуація", – додав він.

Нагадаємо, тарологиня Людмила Хомутовська зробила прогноз, що чекає після війни на Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Дата публікації
Перегляди
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