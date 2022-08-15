Екстрасенс попередив про серйозну загрозу загострення ситуації на фронті найближчими днями

Таролог та екстрасенс Роман Шептицький спрогнозував загострення ситуації на фронті найближчими днями, яка приведе до перемоги України.

За його прогнозом, до кінця серпня має відбутися кілька вагомих подій, які змінять перебіг війни в Україні. Одна з них вже сталася 9 серпня - удар по аеродрому РФ в Новофедорівці у Криму.

Свій прогноз Роман Шептицький дав на своєму Ютуб-каналі.

Шептицький передбачив, що після перемоги ще декілька років в Україні буде тривожно та неспокійно.

"Три-п'ять років, мінімум. І ці роки будуть тривожними, неспокійними: ми не зможемо бути у повноцінному спокої з такою сусідкою, як Росія", - додав він.

"Нам зараз головне, щоб завершилися обстріли, напади, атаки, щоб були повністю звільнені всі окуповані території, особливо південні – від цього буде залежати дуже багато чого", – сказав екстрасенс.

Раніше таролог, учасник і півфіналіст 20-го сезону "Міжнародної битви екстрасенсів" Роман Шептицький та астрологиня Ольга Медвецька спрогнозували, коли закінчиться війна.

Зауважимо, астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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