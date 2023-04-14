Екстрасенс спрогнозував кінець війни в Україні та звільнення територій: коли чекати

Він засмутив тим, що деокупація Криму відбудеться не скоро.

Війна в Україні не закінчиться навесні, однак вже 2023 року вдасться звільнити частину окупованих територій.

Таким прогнозом екстрасенс Макс Гордєєв поділився в інтерв’ю "УНІАН".

"Якою б позитивною людиною я не був, я впевнений, що війна не закінчиться навесні. Проте багато що зміниться, будуть певні переможні події", – віщує провидець.

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Він зауважив, що для нього звільнення всієї території України – це вже перемога.

Гордєєв прогнозує, що дуже багато українських територій буде деокуповано вже цього року, а решта – наступного.

"Також є варіант звільнення Херсонської області, а також ми можемо дійти до Маріуполя. А от повернення Криму буде не скоро. Хочу зауважити, що півострів ми повернемо тільки після того, як повернемо всі інші території. Тоді буде контрнаступ, бо інакше забрати його буде неможливо", – розповів екстрасенс.

Нагадаємо, астрологиня Ольга Медвецька прогнозує закінчення війни в Україні вже 2023 року. А на завершення активних бойових дій варто чекати вже влітку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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