Екстрасенс віщує нові масовані ракетні удари по Україні в березні

Росія повторить масований ракетний обстріл України у березні – такий прогноз зробив екстрасенс Валерій Шатилович.

Про це він розповів у інтерв'ю YouTube-каналу "Прогноз".

Згідно з прогнозом екстрасенса, у березні російські окупанти ще двічі спробують влаштувати масований ракетний удар: "Не просто по одному місту або там Shahed випустити на одну область, а більш масово".

Водночас Шатилович віщує, що всі ворожі ракети під час цих атак будуть збиті.

Проте, за словами ясновидця, Росія не полишить спроб завдавати ударів по Україні, адже її запаси ракет ще не вичерпані.

"Є ракети, ще будуть ці обстріли. Але набагато менше, і менше шкоди будуть завдавати. І десь так у середині квітня Україна та її система ППО стануть настільки сильними, що вже ми будемо говорити про "закрите небо", – прогнозує екстрасенс.

Нагадаємо, за прогнозом астрологині Яни Тимощук, що весна 2023 року в Україні буде "вогненною і трансформаційною" зі змінами у владі. Водночас вона попередила, що Росія може застосувати ядерну зброю.

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