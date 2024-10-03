Екстрасенс зробив важливе передбачення, чи застосує Росія ядерну зброю проти України

Екстрасенс Андрій Дуйко зробив передбачення стосовного того, чи застосує Росія ядерну бомбу у війні проти України.

Про це він сказав на ютуб-каналі "Мій світ".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Екстрасенс переконаний, що Росія не застосує ядерну бомбу у війні проти України.

"Не буде ядерного бомбардування, не буде ядерних вибухів. Усього цього не буде на території України. Цього ніколи не станеться - від початку війни і до її закінчення", - сказав екстрасенс Андрій Дуйко.

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