Екстрасенска передбачила, хто закінчить війну в Україні: "Є дуже хитрий план"

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Екстрасенска та тарологиня Відаюча Ма Ірина вважає, що Дональд Трамп має хитрий план щодо закінчення війни в Україні.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

"Він хоче перемоги і щоб все було так, як він обіцяв - спонтанно. Але він розуміє, що те, що він сказав - усе відтягується. Що так, як він сказав, що завершить все за кілька днів - такого не буде. Він думає про ресурси, які лежать у нашій землі. Він розуміє, що війна повинна закінчуватись і ці ресурси мають бути виграні", - сказала екстрасенска.

Відаюча Ма зазначила, що Трамп дійсно планує закінчити війну в Україні.

"Йдуть кулуарні перемовини, про які ми ймовірно не дізнаємось. І ці пермовини про документи, про права, які Трамп буде підписувати. Трамп хоче вийти переможцем у цій війні і робитиме все, щоб він став героєм. Шанс у нього є і він має хитрий план. Це дуже хитрий план, щоб і нашим, і вашим", - пояснила тарологиня.

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