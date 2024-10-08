Екстрасенска передбачила "історичний тиждень" в Україні: це стосується закінчення війни

Тарологиня зробила передбачення про війну в Україні.
Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова вважає, що цей тиждень стане "історичним" для України.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
"Щось вже відбулось. Є завжди але. Але щоб тиждень дійсно став історичним, потрібні рексурси обіцяного. Я думаю, що щось вже підписано, щось проговорено. І це стосується закінчення війни. Але ресурсів ще не надано. Або люди ще сказали ок і підписали - вони ще нічого не зробили. Тепер мають бути конкретні вливання. І дійсно щось до нас йде. І до кінця місяця ми дізнаємось, як йтиме війна і чого чекати", - сказала вона.
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