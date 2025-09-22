Екстрасенска передбачила, яку область Україна поверне під свій контроль

Війна в Україні / © Getty Images

Екстрасенска Тетяна Гай передбачила, що Україна може повернути під свій контроль Донецьку область.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».

Естрасенска зазначила, що вона поки не готова сказати, чи повернеться Крим у склад України, проте Донбас ще можна звільнити.

«Стосовно Донбасу — я бачу, яка там зараз жахлива ситуація. Люди уже починають втрачати надію, що ворог їх не окупує. Так — росіяни битимуть, але ті території, які зараз під контролем України, окупованими не будуть. Визволяти окупований Донбас нам доведеться все ж таки мечем. І це буде початок 2026 року. Ми звільнимо Донбас і знову буде якийсь прекрасний концерт в Донецьку», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.