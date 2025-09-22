- Дата публікації
Астрологія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 401
- Час на прочитання
- 1 хв
Екстрасенска передбачила, яку область Україна поверне під свій контроль
Екстрасенска передбачила звільнення Донеччини від російських окупантів.
Екстрасенска Тетяна Гай передбачила, що Україна може повернути під свій контроль Донецьку область.
Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».
Естрасенска зазначила, що вона поки не готова сказати, чи повернеться Крим у склад України, проте Донбас ще можна звільнити.
«Стосовно Донбасу — я бачу, яка там зараз жахлива ситуація. Люди уже починають втрачати надію, що ворог їх не окупує. Так — росіяни битимуть, але ті території, які зараз під контролем України, окупованими не будуть. Визволяти окупований Донбас нам доведеться все ж таки мечем. І це буде початок 2026 року. Ми звільнимо Донбас і знову буде якийсь прекрасний концерт в Донецьку», — сказала вона.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.