- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 491
- Час на прочитання
- 1 хв
Екстрасенска передбачила плани РФ у війні проти України та розкрила їхній підлий план
Тарологиня розповіла, що у війні росіяни сподіваються на зрадників в Україні.
Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова розкрила плани Росії у війні проти України.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
Яна Пасинкова зауважила, що росіяни хочуть перемогти Україну «зсередини».
«Вони і досі впевнені, що переможуть нас не наступом, не силою, а це вже не вийшло зробити вони хотіли „взяти“ Київ за два-три дні. А що вони переможуть нас зсередини. Тобто, що хтось відкриє їм двері, як це вже було», — каже Яна Пасинкова.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.