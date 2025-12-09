Екстрасенска передбачила плани РФ у війні проти України та розкрила їхній підлий план

Війна в Україні / © Associated Press

Реклама

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова розкрила плани Росії у війні проти України.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зауважила, що росіяни хочуть перемогти Україну «зсередини».

Реклама

«Вони і досі впевнені, що переможуть нас не наступом, не силою, а це вже не вийшло зробити вони хотіли „взяти“ Київ за два-три дні. А що вони переможуть нас зсередини. Тобто, що хтось відкриє їм двері, як це вже було», — каже Яна Пасинкова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.