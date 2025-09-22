ТСН у соціальних мережах

1573
1 хв

Екстрасенска передбачила “страшну подію”, яка означатиме закінчення війни в Україні

Екстрасенска розповіла, коли може закінчитися війна в Україні.

Віра Хмельницька
Війна в Україні / © Associated Press

Екстрасенска Тетяна Гай передбачила «страшну подію», яка означатиме закінчення війни в Україні.

Про це вона сказала в коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».

Екстрасенска зазначила, що «кінець уже написаний».

«Те, що відбудеться, воно вже однозначно написано. Воно може відтягуватися, гальмуватися. Переламний момент у війні — це неочікувана подія. Вона мала статися наприкінці літа. Але через ті чи інші причини відтягнулася до середини жовтня. Це буде різка, але сумна подія, пов’язана з ударом. Це буде удар по святині. Ворог влучить в одну зі святинь», — сказала Тетяна Гай.

Екстрасенска зазначила, що російські дрони в Польщі — це теж неочікувана подія.

«І я це бачу зараз, коли розглядаю, які події передуватимуть закінченню війни», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

