- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 1573
- Час на прочитання
- 1 хв
Екстрасенска передбачила “страшну подію”, яка означатиме закінчення війни в Україні
Екстрасенска розповіла, коли може закінчитися війна в Україні.
Екстрасенска Тетяна Гай передбачила «страшну подію», яка означатиме закінчення війни в Україні.
Про це вона сказала в коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».
Екстрасенска зазначила, що «кінець уже написаний».
«Те, що відбудеться, воно вже однозначно написано. Воно може відтягуватися, гальмуватися. Переламний момент у війні — це неочікувана подія. Вона мала статися наприкінці літа. Але через ті чи інші причини відтягнулася до середини жовтня. Це буде різка, але сумна подія, пов’язана з ударом. Це буде удар по святині. Ворог влучить в одну зі святинь», — сказала Тетяна Гай.
Екстрасенска зазначила, що російські дрони в Польщі — це теж неочікувана подія.
«І я це бачу зараз, коли розглядаю, які події передуватимуть закінченню війни», — сказала вона.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.