Екстрасенска розповіла, як Трамп насправді ставиться до Зеленського і чого очікувати Україні

Екстрасенска Відаюча Ма розповіла про ставлення Трампа до Зеленського. Що вона сказала?

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Екстрасенска Відаюча Ма Ірина вважає, що Трамп дуже негативно налаштований у ставленні до президента Зеленського. Проте угода про корисні копалини може бути підписана.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Мій світ".

"Трамп думає, що він (Зеленський - ред.) бідний, нещасний, грошей вже немає. Що він проситиме та ходитиме із протягнутою рукою, бо потрібні гроші на війну. Почуття Трампа до Зеленського такі: він думає, що наш президент хоче обманути його на гроші. Що він десь ті гроші ховає. Трамп думає, що Зеленський обманює його. А Трамп дуже матеріально залежний. А ви подивіться, як живе Трамп - це той самий Янукович. Трамп ненавидить, злиться, він готовий битися. Трамп настроєний жорстко. Він старатиметься із Зеленським дуже жорстко показати свою позицію. Він дасть нашому президенту шанс, але цей шанс тільки на користь Трампа", - сказала вона.

Екстрасенска вважає, що Україні все ж доведеться підписати угоду про копалини.

"Зеленському все-таки доведеться підписати певну угоду щодо корисних копалин. Вона з якогось боку може зіграти не дуже хорошу роль. Ця угода буде підписана за закритими дверима. Ця угода може бути шансом, щоб зберегти Україну. На жаль, цю угоду доведеться підписати", - сказала вона.

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