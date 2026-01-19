Екстрасенска шокувала передбаченням про війну в Україні: "Скоро буде новий наступ і прорив"

Війна в Україні

Реклама

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова передбачила новий наступ Росії на Україну. Вона зазначила, що він не буде успішний.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова наголосила, що росіяни можуть готувати новий наступ на Україну.

Реклама

«Скоро з боку РФ буде, як вони вважають, наступ і прорив. Але зустрінуться вони з нашими бійцями і це їм дуже сильно не сподобається. Причому це якийсь новий напрямок або забутий напрямок, типу звідки не чекають. Наші про це знають. Тут все гаразд: вони зараз радіють, а потім будуть плакати. Це я кажу про ворогів. А у нас — навпаки, тобто зараз така ситуація не дуже, але потім ми з вами будемо радіти. От таке нехай збувається», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.