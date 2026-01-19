- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 815
- Час на прочитання
- 1 хв
Екстрасенска шокувала передбаченням про війну в Україні: "Скоро буде новий наступ і прорив"
Тарологиня передбачила новий наступ Росії на фронті.
Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова передбачила новий наступ Росії на Україну. Вона зазначила, що він не буде успішний.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
Яна Пасинкова наголосила, що росіяни можуть готувати новий наступ на Україну.
«Скоро з боку РФ буде, як вони вважають, наступ і прорив. Але зустрінуться вони з нашими бійцями і це їм дуже сильно не сподобається. Причому це якийсь новий напрямок або забутий напрямок, типу звідки не чекають. Наші про це знають. Тут все гаразд: вони зараз радіють, а потім будуть плакати. Це я кажу про ворогів. А у нас — навпаки, тобто зараз така ситуація не дуже, але потім ми з вами будемо радіти. От таке нехай збувається», — сказала вона.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.