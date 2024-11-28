Екстрасенска шокувала заявою про іноземні війська на території України

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Тарологиня та екстрасенска Відаюча Ма вважає, що партнери введуть свої війська до України.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Мій світ".

Відаюча Ма зазначила, що партнери України врешті можуть прийти до того, що введуть свої війська. Вона зазначила, що ці військові ймовірно виконуватимуть якісь технічні завдання та не братимуть участь в активних бойових діях.

Вона зазначила, що на рішення ввести війська до України може вплинути кілька факторів.

"Перший - це не дай Бог, якщо у нас буде дуже погано. Якась така історія, коли літатимуть бомби і не буде світла. Другий фактор - це правильне рішення", - сказала вона.

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