"Вершники Апокаліпсису" на землі: екзорцистка назвала рік "смерті старого світу"

Екзорцистка вважає, що до 2030 року на землі будуть "вершники Апокаліпсису". Вона зробила моторошне передбачення.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Екзорцистка Ісіта Гайя розповіла, що "Папа Римський відкрив портал для наступного вершника Апокаліпсису".

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

"Папа Римський відкрив портал і він впустив наступного вершника Апокаліпсису", - заявила Ісіта Гайя

Екзорцистка заявила, що до 2030 року "старий світ помре".

"Ви знаєте, що існує система чотирьох вершників і вона показана у картах Таро. Перший вершник прийшов у короні і це був коронавірус. Другий вершник - це "стихія жезлів", а це - війна, вогонь. Третій вершник - це енергія "пентаклів". Це - перезавантаження фінансової системи. Це виведення з обігу кишенькових грошей і перехід на електронні гроші. Перші кроки вже будуть у 2025 році. Також будуть катаклізми. Це - пожежі, які створюватимуть власноруч. Це будуть землетруси і потопи. Техніка, особливо літаки, виходитимуть з ладу. І це є передвісником наступного вершника Апокаліпсису. Четвертий вершник - це голод, хвороби та війна. Всі ці фази мають пройти до 2030 року. Тоді ми вийдемо на нову гілку реальності, старий світ помре", - заявила вона.

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