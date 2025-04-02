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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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"Епоха темряви і зла": американський пророк прогнозує цьогоріч велику війну у світі

За його словами, 2025 рік потенційно стане початком ери війни для світу.

Автор публікації
Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Прогноз відомого америкнського провидиця

Прогноз відомого америкнського провидиця / © ТСН.ua

Християнський пророк Джошуа Джайлз із Міннесоти, який нібито передбачив війну між Ізраїлем і ХАМАС, стверджує, що у 2025 році буде велика війна у світі.

Про це пише Daily Mail.

Пророк ствердує, що влітку 2023 року почав мати бачення про те, що має відбутися наступного року, який, за його словами, показав зростання насильства в США.

«Одне з останніх пророцтв, яким я поділився, стосувалося зростання терористичних атак, які я бачив проти США. Я думаю, що буде більше темряви чи зла», — каже Джайлз.

Це не перше передбачення пастора. У 2020 році — за роки до того, як у жовтні 2023 року спалахнуло насильство між Ізраїлем і ХАМАС — він побачив «знову спалах насильства та війни» в Ізраїлі та на Близькому Сході.

«Мені сказали, що 2025 рік потенційно стане початком ери війни для світу, і я знаю, що ми бачили в Україні та Ізраїлі, але я бачив розширення цих конфліктів у певних областях. Бог показав мені, що ці конфлікти можуть перерости в щось ширше, що може залучити Америку та інші країни», — зазначає провидець.

За його словами, останнє з пророцтв стосувалося зростання кількості терористичних атак, які він бачив проти Сполучених Штатів,.

«Тому я справді вірю, що це лише така епоха, я думаю, що наростатиме більше темряви чи зла. Але я закликаю будь-кого зосередитися на хорошому, тому що у світі є багато хорошого», — каже американський провидець.

Хоча деякі бачення та повідомлення є похмурими, Джайлз сказав, що наступний рік також буде періодом надії.

«Я бачив певні ліки від поширених хвороб, які люди вважали невиліковними», — додав він.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше ми писали, що говорив Нострадамус про війну в Україні та дату її закінчення.

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