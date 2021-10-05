Езотеричні лайфхаки жовтня: п'ять порад

Раніше у народі другого місяця осені чекали з особливим нетерпінням.

Розпочався другий місяць осені. Жовтень вважається найпотужнішим духовним місяцем року. Це час, коли ми глибоко занурюємося в своє внутрішню самосвідомість.

Езотерикиня Олена Кузьмич спеціально для ТСН.ua підготувала п'ять порад про те, як з погляду езотерики пережити цей місяць.

Жовтень: походження назви

Українська назва другого осіннього місяця не потребує будь-яких пояснень. Довколишні гаї зодяглися у жовтий колір. Назва "жовтень", як стверджують давні джерела, була відомою ще за Київської Русі.

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Поруч з жовтнем уживалося й слово "паздерник". Як пише відомий український етнограф у книжці "Місяцелік", воно походить од спільнослов'янського "паздер", тобто костриця. Саме о цій порі починали масово переробляти льон та коноплі. Вилежані під осінніми дощами та вітрами стебла сушили в печі, потім їх м'яли на терницях і голіруч, щоб очистити волокно від костриці. Цей процес і досі в глибинних поліських селах називають "паздерництвом". Білоруси офіційно йменують жовтень "кастрічніком", себто місяцем костриці.

Жовтень: народні звичаї та традиції

Раніше у народі другого місяця осені чекали з особливим нетерпінням. Насамперед це стосувалося тих, хто засватався у вересні. Будь-якою форма суспільного життя підлягала чіткій регламентації. Це насамперед пов'язано з господарською діяльністю. Лише після закінчення жнив селянин міг уже дозволити собі розслабитися і перепочити. Такою найблагороднішою порою вважався жовтень - місяць початку вечорниць і масових весіль. Адже вирощене зерно зібрано, а ниву засіяно озиминою. З другим осіннім місяцем пов'язано чимало храмових свят.

Езотеричні лайфхаки жовтня: магічні поради

Першою важливою точкою у жовтні є молодик у Терезах . Можете вже зараз спланувати справи на цей день, адже новий Місяць на небі дає унікальний імпульс вашим справам. Ця доба вдалі для всякого роду нових починань.

. Можете вже зараз спланувати справи на цей день, адже новий Місяць на небі дає унікальний імпульс вашим справам. Ця доба вдалі для всякого роду нових починань. 14 жовтня - Покрова. Важливе свято для українців з погляду ритуалістики. Загальновідомою ознакою Покрови є те, що вона покриває землю або листям, або снігом.

Протягом жовтня можна милуватися метеорним потоком Оріонід та загадувати бажання. В період активності з 2 жовтня по 29 жовтня, з максимумом 20 — 22 жовтня, можна побачити в середньому 20 — 25 метеорів за годину, "точка вильоту зірок" розташована між сузір'ями Оріона та Близнюків.

20 жовтня настане повня Мисливця - повний місяць у другому місяці осені. Вважається, що це найяскравіший місяць в році, що дає найсильніше світло. Згідно з езотеричними практиками, на цей день припадає пік психічного підйому.

Ніч проти 1 листопада - важлива точка на колесі року. Вона називається Савань або Самайн — це кельтське свято завершення сільськогосподарських робіт — повернення стад тварин з літніх пасовиськ та завершення збирання урожаю, предтеча Геловіну.

Більш детально про відповідні енергетичні точки читайте у відповідних матеріалах на ТСН.ua

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