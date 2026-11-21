Китайський гороскоп / © Pexels

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У суботу, 21 листопада 2026 року, чотирьом знакам китайського зодіаку астрологи прогнозують фінансову удачу та нові можливості для заробітку. День Земляної Свині сприятиме зваженим рішенням, які можуть стати початком тривалого процвітання.

Про це повідомило видання Your Tango.

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За астрологічним прогнозом, цього дня не варто розраховувати на миттєве збагачення. Натомість успіх супроводжуватиме тих, хто вміє планувати свої витрати, помічати перспективні пропозиції та поступово рухатися до фінансової стабільності.

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Свиня

Для народжених під знаком Свині 21 листопада може стати днем позитивних фінансових змін. Після непростого періоду з’явиться можливість покращити своє матеріальне становище та впевненіше розпоряджатися коштами.

Зменшення тривожності допоможе по-новому оцінити власні фінанси. Представники знака зрозуміють, що мають більше контролю над витратами, ніж вважали раніше. Це сприятливий момент, щоб почати заощаджувати та замислитися над інвестиціями.

Кролик

Кроликам удачу принесуть хороша репутація та зв’язки, які вони вибудовували раніше. Людина з їхнього оточення може запропонувати перспективну можливість, що відповідатиме професійним інтересам і потребам.

Попередні зусилля та готовність допомагати іншим нарешті дадуть результати. 21 листопада представники знака зможуть відкрито обговорити бажаний заробіток і комфортний робочий графік. Довіра оточення стане важливою перевагою на шляху до успіху.

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Коза

Для Кіз субота може відкрити нові перспективи заробітку завдяки їхнім творчим здібностям. Оточення зверне особливу увагу на таланти представників цього знака та можливості їх практичного застосування.

Астрологи радять не применшувати власних досягнень і серйозно сприймати позитивні відгуки про свою роботу. Саме визнання професійних навичок може підштовхнути до першого кроку на шляху до збільшення доходів.

Тигр

Тиграм 21 листопада варто зосередитися на кар’єрних і фінансових перспективах. Представники знака розумітимуть, що матеріальний добробут потребує часу, тому віддадуть перевагу продуманим рішенням.

Особливо вдалим день може бути для підготовки до переговорів про підвищення зарплати. Тигри зможуть чітко визначити свої вимоги, оцінити професійні обов’язки та продумати умови майбутньої домовленості. Впевненість і наполегливість допоможуть їм наблизитися до бажаного результату.

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Нагадаємо, астрологи попередили, що 21 листопада 2026 року — день, символом якого є колесо, повертає нас у минуле, даючи можливість виправити те, що можна змінити.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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