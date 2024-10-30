Геловін 31 жовтня 2024: що категорично заборонено з езотеричного погляду

На Геловін також не рекомендується використовувати чужі особисті речі, особливо одяг, для костюмів, оскільки, за повір'ями, це може перенести енергію цієї людини або навіть притягнути її проблеми.

Геловін — це сучасне свято з корінням у стародавньому кельтському святі Савинь. Кельти вважали, що в ніч проти 1 листопада межа між світом живих і світом мертвих стає тонкою, і духи можуть відвідувати наш світ. Щоб уберегти себе від злих духів, люди надягали костюми, що їх відлякували, та залишали їжу на порогах для заспокоєння привидів. Згодом ця традиція перетворилася на свято костюмів, гарбузових ліхтарів та вечірок з різноманітними містичними атрибутами.

Хоча Геловін і сприймається як веселе свято, все ж існують певні заборони та табу:

Не можна кликати духів: у цю ніч межа між світами тонка, і спроби спілкування з духами або виклику надприродного можуть привести до небажаних наслідків. Це може бути небезпечно як психологічно, так і з езотеричного погляду, адже невідомо, які сили можна випадково запросити у своє життя. Не можна висміювати свято або людей, які вірять у містику: навіть якщо ви ставитеся до Геловіну скептично, краще уникати насмішок над ритуалами чи костюмами інших. За народними повір’ями, зневага до містичних символів чи традицій може накликати на людину неприємності або невдачі. Не залишайте свічки та гарбузові ліхтарі без нагляду: вважається, що ліхтарі Джека відганяють злих духів, але з практичного погляду вони можуть стати причиною пожежі. Варто уникати залишання відкритого вогню без нагляду або використовувати електронні свічки. Не намагайтеся взяти з собою предмети з місць, де ви проводите містичні обряди: якщо ви вирішили влаштувати ритуал або медитацію на природі чи в інших особливих місцях, залишайте все, як було. Предмети з таких місць можуть нести енергетичний відбиток, який може порушити гармонію вашого простору. Не жартуйте з духами: якщо ви проводите вечірку, краще уникати будь-яких жартів і насмішок, пов'язаних із духами чи надприродними силами. Навіть грайливе ставлення до цього може накликати небажані енергії. Не порушуйте традиції місцевості: деякі регіони мають свої особливі традиції Геловіну. Ігнорування або порушення цих традицій може викликати дискомфорт або навіть призвести до конфліктів з місцевими звичаями.

Загалом Геловін вважається періодом, коли корисно зберігати обережність, повагу до містичних символів та відмовитися від будь-яких ритуалів, які викликають страх або невпевненість.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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