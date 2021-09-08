Головний зорепад осені Тауриди: коли спостерігати і як правильно загадувати бажання

Для спостережень за зоряним небом найкраще вибрати місце за містом.

Людей здавна привертали метеоритні дощі. Вони пов'язували з ними свої мрії і надії. Розповімо про головне зорепад осені — Тауриди. Він розпочинається 7 вересня і буде тривати до 10 грудня.

Перші документальні відомості про метеоритні дощі виявлено в давньоєгипетському папірусі. Він датований бл. 2000 до н. е. У давньоруських літописах перші записи про метеори стосуються 1091. Правильне пояснення природи метеорів як явищ, пов'язаних з польотом в атмосферу Землі позаземних тіл дали тільки в 1794.

Метеорний потік Тауриди: звідки "вилітають" зірки

Тауриди — щорічний метеорний потік, що спостерігається у вересні — грудні. Радіант метеорного потоку, тобто точка, звідки "вилітають" зірки, знаходиться в сузір'ї Тельця. Тауриди асоціюються з кометою Енке — вони являють собою виділилися в минулому з комети шлейфи метеорних частинок, орбіти яких згодом змінилися так, що тепер перетинаються з орбітою Землі.

Зауважимо, що метеорний потік (зорепад, зоряний дощ) — сукупність метеорів, породжених вторгненням в атмосферу Землі рою метеорних тіл.

Додамо, що Тауриди складаються з двох гілок — Південних і Північних Таурид. Їх радіантів дрейфують по небу паралельно — один південніше, інший північніше на відстані близько 9 ° один від одного. Максимуми гілок спостерігаються у Південних Таурид з 30 жовтня по 7 листопада, у Північних — з 4 по 7 листопада. Активність кожної з гілок оцінюється приблизно в 7 метеорів на годину.

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Вперше спостереження Таурид здійснювалося в 1869 році, при цьому, і до кінця XIX століття, спостереження північної гілки були постійними, а південній — періодичними. Мабуть, з цієї причини ці гілки не сприймалися як стабільний метеорний потік. У 1940-1950 рр. накопичені дані дозволили розрахувати параметри орбіт гілок, що дозволило асоціювати ці гілки з кометою Енке. При цьому спостерігався кут між площинами орбіт потоків та комети 10-15 °, але це могло пояснюватися накопиченим за тривалий період впливом Юпітера.

Тауриди: де дивитися і правила спостереження

Щоб побачити найбільшу кількість метеорів, спостерігати Тауриди потрібно за містом, щоб не заважали міські вогні, і краще за все після півночі, коли сузір'я Тільця досить високо підіймається над горизонтом. Кращий час для спостереження настане після півночі, коли радіант потоку, розташований в західній частині сузір'я Тільця, виявиться вище за все на небі. Якщо радіант перебуває низько над горизонтом, багато метеори виявляються приховані за горизонтом.

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В цьому році Місяць майже не завадить спостереження максимуму Південних Таурид. Під час максимуму Південних Таурид — в ніч проти 6 листопада і коли радіант потоку досягне максимальної висоти над горизонтом, Місяць вже буде під горизонтом.

Менше пощастить спостерігачам Північних Таурид, максимум яких очікується в ніч проти 13 листопада. Це буде ніч повного місяця і Місяць яскрава і повна буде видно всю ніч, висвітлюючи собою небо і не дозволяючи побачити слабкі метеори.

Зорепад: як правильно загадувати бажання

Загадувати бажання під час метеоритного дощу — дуже давня традиція. Розповімо, як це робити правильно.

Ви повинні дуже сильно захотіти і налаштуватися на виконання свого бажання.

Потрібно довго вдивлятися в небо, надовго доведеться забути про суєту, і, отже, добре подумати про своє бажання.

Зосередьтеся і сконцентруйтеся на своєму бажанні, що вся ваша енергія, всі сили будуть направлені на його виконання. Саме тому це і працює.

Зі свого підсвідомості виведіть на поверхню свої справжні бажання.

Краще, якщо ваше обличчя буде звернено на схід — для цього визначте, де Північ, а потім поверніться на право.

Найголовніше — це помітити зірку, а потім бажано про себе проговорити задумане, якщо впевнені, що ніхто не чує, можна і вголос.

Постарайтеся настроїтися на позитивну хвилю. Якщо ви не одні, відійдіть трохи далі від скептиків і циніків.

Після того як бажання загадане і помічена зірка, що падає, для закріплення успіху треба підійти до найближчого дерева. Добре, якщо це буде велике потужне дерево. Потрібно тричі по ньому постукати.

Цей метод використовується для будь-яких магічних методів виконання бажання — його потрібно відпустити. Якщо все встигли зробити за правилами, ще, щоб задумане збулося, ви повинні відпустити своє бажання на виконання, а сила небесного сяйва візьметься за роботу реалізації ваших бажань.

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