Головний зорепад зими Гемініди: коли і де дивитися та як правильно загадувати бажання

Головний зорепад зими Гемініди: коли і де дивитися та як правильно загадувати бажання

Для спостережень за зоряним небом найкраще вибрати місце за містом.

Гемініди — один із найпотужніших метеорних потоків. У 2011 році дав сплеск до 200 метеорів на годину, що вдвічі більше, ніж у традиційного серпневого потоку Персеїди.

Гемініди: що це таке

Спостерігається у першій половині грудня, максимум 13-14 грудня. Радіант потоку — місце, звідки "вилітають" метеори, знаходиться у сузір'ї Близнюків поблизу Кастора. Імовірно, потік пов'язаний з астероїдом Фаетон.

Потік було відкрито наприкінці ХІХ століття. У пік активності спостерігається близько 100 метеорів на годину. Метеори Гемінідів відрізняються і великою яскравістю, — багато болідів. Потік летить назустріч Землі, а наздоганяє її, тому швидкість метеорів невисока.

Зорепад: що це

Попри назву "зорепад" насправді нічого з неба не падає. Метеорні потоки повторюються через рік, тому що орбіти Землі і потоку мають незмінну область перетину один з одним.

Земля перетинає цю область не відразу, а протягом кількох днів або навіть тижнів, оскільки рій кометних частинок має великі розміри. Коли Земля проходить через більш щільні області частинок, то число "зірок, що падають" різко зростає.

Зорепад Гемініди: де і як спостерігати

Для спостереження за зорепадом зовсім не потрібні оптичні прилади. Його можна і треба спостерігати неозброєним оком. Метеори можна фотографувати: залиште фотоапарат на великій витримці, і ви отримаєте треки частинок на тлі зоряного неба. У межах міста зорепад майже видно. Та й на околиці очі стануть не всі метеори, лише найяскравіші. Тому найкраще запастись гарячим чаєм та теплим спальним мішком, виїхати на 30–40 км за місто та знайти відкриту місцевість. Тоді, якщо очікування астрономів виправдаються, можна побачити 60–80 метеорів за годину. Чим далі від населених пунктів, тим менше світлового забруднення — і тим більше зірок, що падають, можна побачити. Перешкодити може лише хмарність та снігопад. Найкраще для спостереження вибирати максимально відкрите місце, для того, щоб лягти і дивитися на небо цілком. Спалахи можуть відбуватися в будь-якій стороні, тому потрібно бачити максимально багато неба. Необхідно дивитися у бік, протилежний радіанту — так називається точка, з якої нібито вилітають метеорні частки. Насправді вони летять паралельно, але нам здається, що вони вилітають з цієї точки. Світіння деяких особливо яскравих метеорів триває кілька секунд, такі метеори називають болідами. Можна нарахувати багато зірок, що падають, ясною грудневою ніччю.

Зорепад Гемініди: як правильно загадати бажання

Загадувати потаємні бажання на зорепад — традиція, яка існує у світі ще з давніх-давен.

За ту частку секунди, коли падає зірка, ви не встигнете придумати нове бажання. Ви загадаєте перше, що прийде, яке вже давно дозріло, і тому це справжнє ваше бажання. Так і виходить, що зі своєї підсвідомості ви виводите на поверхню своє справжнє бажання.

Щоб почули зірки, необхідно заздалегідь визначитися з бажанням. Дехто навіть радить записати його вручну на папері. Однак у жодному разі не варто використовувати в пропозиціях частинку "не" – за словами езотериків, такі висловлення всесвіт ігнорує.

Також важливо, щоб задумане не зашкодило іншим людям і не стосувалося третіх осіб. Бажання має стосуватися лише вас.

Не треба загадувати на першу побачену зірку, що падає. Астрологи кажуть, що це лише знак Всесвіту, що він відкритий для приймання побажань. Загадувати краще на наступну зірку.

Після виконання такого обряду необхідно припинити фіксуватися на своєму бажанні, ви можете заблокувати його виконання.

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