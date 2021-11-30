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Гороскоп на 1 грудня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

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Гороскоп на 1 грудня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

ТСН.ua

Карти Таро підказують нам майбутній шлях.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 1 грудня 2021 року розповідає, що у Раків покращується ситуація, а Скорпіонів можуть обманути. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 1 грудня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

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Рухайтеся вперед. У стосунках не варто зупинятися. На роботі вас супроводжуватиме натхнення.  

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Ієрофант"

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Працюйте зі своєю духовністю. У стосунках сподівайтеся на краще. А на роботі - час укладати вигідні угоди. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "П'ятірка кубків"

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Вам може бути гірко від розчарувань. На роботі потрібно опанувати свої почуття. У стосунках спробуйте не оплакувати минулі поразки. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Туз пентаклів"

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Ситуація покращується. На роботі настав час зрозуміти, що ви хочете насправді. У стосунках уникайте викликів. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

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Гідно працюйте та отримаєте результат. Сприймайте стосунки як роботу. У русі кар'єрними сходами не робіть перерву. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Десятка жезлів"

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Не тягніть все одні. На роботі знайдіть однодумців, а в стосунках - гідного партнера. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Повішений"

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Змініть свій погляд на ситуацію. У стосунках очікуйте на зміни. На роботі запропонуйте щось нове. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Сімка мечів"

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Вас можуть обманути, тому слід бути обережними. На роботі зрозумійте, що ви хочете насправді. У стосунках закрийте своє серце. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "'Вісімка мечів"

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Ви знаєте, що потрібно зробити, але не наважуєтеся здійснити перший крок. На роботі дійте активніше. У стосунках не дайте вас образити. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Диявол"

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Вас очікують спокуси. У стосунках самі вирішуйте чи варто їм піддатися. А на роботі сміливо просувайтеся до мети. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Закохані"

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Потрібно працювати над своїми почуттями. На роботі знайдіть однодумців. А в стосунках нарешті зрозумійте, що ви хочете від партнера. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Дурень"

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Не бійтеся починати щось нове. У стосунках потрібно перепочити. А на роботі - взяти відгул.

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