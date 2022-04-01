Гороскоп на 1 квітня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають змогу з'ясувати про себе більше.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 1 квітня 2022 року розповідає, що Козорогам час збирати плоди, а Рака буде важко.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 1 квітня 2022 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Четвірка кубків"
Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У стосунках довіряйте партнеру. На роботі не будьте занадто великим егоїстом.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Двійка пентаклів"
Попереду щось нове. Спробуйте щось цікаве у сексі. Займіться новим проєктом на роботі.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Закохані"
Довіряйте всесвіту. У стосунках розкрийте ширше серце. На роботі шукайте однодумців.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Дев’ятка мечів"
Буде важко. У коханні остерігайтеся проблем. У розв’язанні робочих питань сконцентруйтеся.
ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Паж мечів"
Захищайте те, що вам дороге. У стосунках дійте активніше. Проявіть свою силу на роботі.
ДІВА (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Вісімка жезлів"
Сміливо рухайтеся вперед. У любові додайте жару. У роботі не стримуйте себе.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Двійка мечів"
Зніміть пов’язку зі своїх очей. У коханні позбудьтеся брехні. На роботі остерігайтеся ворогів.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Трійка пентаклів"
Очікуйте на винагороду. У любові трішки можна розслабитися. Додайте жару на роботі.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Трійка кубків"
Треба влаштувати "перекур". У коханні насолодіться одне одним. Щодо роботи, то шукайте партнерів.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Імператриця"
Час збирати плоди, у стосунках сяйте від щастя. А у робочих питаннях ситуація має покращитися.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Смерть"
Зміни тривають. У стосунках дійте так, як відчуваєте за потрібне. Задумайтеся над зміною роботи.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Світ"
Прагніть гармонії. У любові довіряйте партнеру. Щодо роботи, то шукайте "золоту середину".
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