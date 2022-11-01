Гороскоп на 1 листопада 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 1 листопада 2022 року розповідає, що Овнам слід буду вдячні за подарунки долі, а Левам - рухатися вперед.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 1 листопада 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Навчіться бути вдячним за подарунки долі. Відпустіть своє минуле і живіть сьогоденням - як в стосунках, так і на роботі.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Сімка мечів"

Не дайте себе обдурити. Не дозволяйте у стосунках та в робочих ситуаціях своїм страхам стримувати вас.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Королева пентаклів"

Ставтеся до своїх невдач, як до можливостей вчитися і розвиватися. На роботі прагніть успіху, а у стосунках - потрібна пристрасть.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви знаєте, куди рухатися, проте - боїтеся. Потрібно діяти. Тому потрібно контролювати власні дії, емоції та стан.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Колісниця"

Рухайтеся вперед та очікуйте на зміни. На роботі та в стосунках досягайте того, чого прагнете.

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ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Зірка"

Наповніть себе натхненням і хорошими ідеями. Нині ваш розум чистий, а душа спокійна - подумайте, як це використати у русі кар'єрними сходами та у любовних перипетіях.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Шістка кубків"

Пам'ятайте про минуле, але розвиваймося майбутньому. Ви гідні любові, поваги та добра в усіх сферах життя.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Шістка жезлів"

Попереду на вас чекають перемоги. Нині ви прекрасні всередині та ззовні. Не засуджуйте ні себе, ні інших.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "'Місяць"

Приховане стає очевидним. Ваше життя наповниться безмежними можливостями та успіху та щастя.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Туз жезлів"

Всесвіт щедрий до вас. Приймайте його дари. Поважайте свої межі та просіть інших дотримувати їх.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Двійка жезлів"

Рухайтеся вперед. Прощайте себе і вчіться на своїх помилках. Будьте вдячні за все, що маєте.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Попереду - обмеження. Відповідайте власним очікуванням. Не беріть на себе більше, ніж зможете подужати.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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