Гороскоп на 1 лютого 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 1 лютого 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро допомагають зрозуміти, які потаємні думки приховані у нас всередині.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 1 лютого 2022 року розповідає, що Рибам варто рухатися вперед, а Ракам - додати вогню. Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 1 лютого 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Сонце"

Успіх вас супроводжуватиме. У стосунках припиніть нервуватися. На роботі ситуація покращиться.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Дев'ятка кубків"

Насолоджуйтеся плодами свого успіху. У стосунках ви досягнули значної точки розвитку. У русі кар'єрними сходами настав час озирнутися довкола.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Повішений"

Змініть свій погляд на ситуацію. У стосунках спробуйте не поспішати здійснювати зміни. На роботі очікуйте нових викликів.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Туз жезлів"

Додайте вогню. На роботі треба підсилити ваші зусилля. У коханні потрібно більше працювати над стосунками.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Двійка жезлів"

Попереду нові відкриття. На роботі слід просуватися вперед. У стосунках варто вийти на новий рівень.

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ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Буде важко. У стосунках очікуйте на проблеми. А на роботі - пильних поглядів з боку керівництва.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "П'ятірка жезлів"

Не сваріться марно. У коханні не варто конфліктувати. На роботі не варто розпочинати сварку без серйозного підґрунтя.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Сімка кубків"

Точно визначтеся зі своїми бажаннями. На роботі оберіть одну ціль. У коханні не кидайтеся за "журавлем в небі".

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Страшний суд"

Потрібно навчитись відповідати за свої вчинки. У стосунках йдіть до кінця. На роботі розберіться з різноманітними викликами.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Смерть"

Попереду - глобальні зміни. У стосунках все може змінитися за секунди. На роботі задумайтеся про запасний варіант.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Імператор"

Продемонструйте силу. У стосунках доведіть, що ви - гідні уваги. На роботі покажіть професіоналізм.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Стрімко рухайтеся вперед. У стосунках не варто стримуватися. А на роботі дійте активніше.

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